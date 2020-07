Sobre amor e geleia

A Jacque adora geleia. Gosta no pão, na torrada do café da manhã, no lanchinho da tarde… A Jacque e o Marco, o casal, são meus amigos há uns 20 anos, desde que nossos filhos estudavam juntos em Floripa e sempre nos encontrávamos em volta da mesa, para partilhar conversas e pratos saborosos, na nossa casa ou na deles. Agora, aplacamos a saudade e a distância conversando pelo WhatsApp. Nas manhãs preguiçosas de domingo, principalmente.

No papo do último domingo, ela disse que queria perder o medo de fazer geleia, assim como perdeu, comigo, o medo de fazer bolos. Meu coração se aqueceu ainda mais! Então, ela fez uma geleia linda de abacaxi e perdeu o medo. Se apaixonou pela liberdade de escolher os ingredientes, pelo perfume que se espalhou pela casa, por ter perdido o medo e pelo sabor, inigualável, do artesanal. Adoraram! O Marco já avisou que vai comer com um belo corte de carne. Fica ótimo! Suína, inclusive. Quero que você também perca o medo, veja (e faça!) a receita da geleia de abacaxi. É fácil!.

As dicas preciosas são:

• As de morango, frutas vermelhas e abacaxi são muito saborosas e dão muito certo, ideais para iniciantes;

• Açúcar cristal é melhor que refinado. Demerara, melhor ainda, dá mais sabor. Mas todos dão certo;

• Você vai ver em receitas por aí para usar a proporção de 1 kg de fruta para 1 kg de açúcar. Mas, se sempre colocar uma maçã ralada, pode usar a proporção de 1 kg de fruta para 500g de açúcar (metade sempre). Dá o ponto, é mais saudável e fica mais saborosa!

• Use sempre suco de laranja ou limão;

• Retire a espuma que vai se formando, para a geleia ficar bem brilhosa.

Ingredientes:

• 1 abacaxi descascado e sem o talo ralado grosso

• 1 maçã descascada ralada grossa

• Suco de uma laranja

• 1 colher de chá de gengibre picado (opcional)

• Açúcar cristal ou demerara: metade do peso do abacaxi ralado

Modo de preparo:

Junte tudo em uma panela e mexa bem. Coloque para cozinhar em fogo bem baixo, vá tirando a espuma que se formar com a escumadeira. Mexa só às vezes.

Estará pronto mais ou menos em 30 minutos, fica um pouco mais fluida do que a consistência de geleia comprada. Não deixe muito apurado, pois quando esfriar, vai ficar mais firme. Só isso! Deixe esfriar, coloque em potes fervidos por 5 minutos e aproveite.