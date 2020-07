Os alimentos campeões para a saúde e a imunidade

Cuidar da imunidade está no topo da lista das atitudes importantes para enfrentar a pandemia do Coronavírus. E a alimentação é pilar fundamental para manter o nosso sistema de defesa trabalhando a todo vapor: mais importante do que tomar cápsulas de vitaminas e minerais, que só devem ser consumidas com acompanhamento de um médico ou nutricionista.

"A alimentação é o principal pilar do estilo de vida saudável. A adoção de hábitos saudáveis ajuda a prevenir e tratar até 80% das doenças crônicas como diabetes, obesidade, hipertensão e problemas cardíacos. E uma alimentação rica em frutas, verduras, cereais integrais, grãos e castanhas contribui para que o nosso sistema imune funcione de maneira eficiente”, afirma a médica Daniela Kanno, nutróloga e especialista em Medicina do Estilo de Vida.

A seguir, a especialista lista as principais vitaminas e minerais que colaboram para a nossa imunidade e os alimentos que devemos incluir com frequência no cardápio para manter a saúde em dia.

Vitamina A: batata-doce, cenoura, melão cantaloupe (alaranjado), abóbora e espinafre.

Vitamina B6: grão-de-bico (o campeão na vitamina), banana e espinafre.

Vitamina C: acerola, morango, kiwi, caju, brócolis, cebola, camu-camu e pimentões amarelo e vermelho. Esses alimentos contém mais vitamina C do que a laranja e o limão.

Vitamina E: gérmen de trigo, amêndoa, amendoim e semente de girassol.

Selênio: castanha do brasil (ou do pará): duas por dia é suficiente.

Zinco: grão-de-bico, lentilha, aveia.

"A alimentação ocidental tem excesso de sal, açúcar, gordura e sódio — em especial por conta dos alimentos ultraprocessados (com excesso de farinha branca, açúcar, gordura e sódio) — e é pobre em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes. Esse tipo de alimentação tem excesso de calorias e provoca a inflamação do organismo, enfraquecendo o nosso sistema de defesa”, afirma Daniela.

A médica lista, abaixo, atitudes para garantir saúde e imunidade.

1- Coma frutas e legumes de cinco cores diferentes todo dia: branco, verde, vermelho, roxo e laranja. "Cada cor representa nutrientes diferentes. Esses alimentos são ricos em fibras e prebióticos, que alimentam as bactérias do bem do intestino e reforçam nossas defesas."

2 – No supermercado, compre menos produtos ultraprocessados e priorize os alimentos frescos, os grãos e os cereais integrais: comida de verdade.

3 – Diminua o consumo de embutidos e gorduras (presunto, salame, salsicha, linguiça).

4 – Coma duas frutas no café da manhã e inicie o almoço com um prato de salada.

5 – Varie os alimentos ao longo da semana.

6 – Faça um café da manhã nutritivo, com frutas, cereais integrais e castanhas. Isso vai diminuir o desejo de "beliscar" ao longo do dia.

7 – Coma menos à noite e faça refeições leves, como uma sopa.

Veja, no quadro, como encaixar hábitos saudáveis no dia a dia

