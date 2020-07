Só vai dar ele: aprenda a fazer um incrível bolo de chocolate

Para mim, esta receita é a divisora de águas do mundo dos bolos de chocolate. Verdade! Este bolo é tão chocolatudo, leve e úmido que nem precisa de cobertura nem de recheio. Saboroso e perfumado, se quiser incrementar, sugiro que sirva com uma bola de sorvete de baunilha ou creme de leite batido (em ponto de ainda escorrer da colher) com uma pitada de açúcar. Mas puro já é um escândalo.

Há vários detalhes que tornam esse bolo especial, uma delas é usar açúcar mascavo. Mesmo que você prefira adoçar a vida com o açúcar refinado, use esse mix, nesta proporção, para a receita. Se fizer só com o refinado, vai dar certo, mas você vai perder textura, umidade e uma camada de sabor. E, por favor, não use achocolatado, use o cacau e o chocolate em pó, como manda o figurino. Ah, e esse é mais um que não precisa de liquidificador nem batedeira, é só misturar tudo e se jogar. Confie e o prazer será todo seu!

Ingredientes:

• 50g ou 5 colheres de sopa (das de medida) de cacau em pó

• 30g ou 3 colheres de sopa (das de medida) de chocolate em pó

• 200g ou 2 xícaras de chá de farinha de trigo

• 200g ou 1 e ½ xícara de chá de açúcar mascavo

• 3 ovos

• 100g ou ½ xícara de chá de açúcar refinado (aquele branco, normal)

• ½ colher de sopa de fermento em pó

• 200 ml de leite

• 100 ml de creme de leite fresco (o da garrafinha, que fica na geladeira do mercado)

• 100 ml de óleo

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180º (o mais baixo) e unte a forma com desmoldante ou com manteiga, farinha e chocolate em pó (depois da farinha), para o bolo não ficar esbranquiçado quando virar. Em uma tigela, junte o leite, o creme de leite, o óleo, o cacau e o chocolate (peneirados), e os açucares, mexa bem com o fouet, até dissolver tudo e ficar uma mistura brilhante. Acrescente os ovos e misture bem novamente. Por último, acrescente a farinha e o fermento peneirados e misture o suficiente para diluir tudo, sem bater muito. Asse o bolo por mais ou menos 45 minutos, dependendo do forno (faça o teste do palito, só não abra o forno antes de 20 minutos). Deixe esfriar antes de desenformar e seja (muito) feliz!

Lara De Novelli é jornalista e cozinheira formada pelo Senac no curso Cozinheiro Chef Internacional, adora um fogão e é um ótimo garfo.

