Os melhores filmes de terror de 2020 (até agora)

Este ano está bem anormal nos cinemas, mas os lançamentos estão aí no streaming, e tem muita coisa boa. Abaixo nós listamos os destaques por enquanto no terror – que, afinal, parece um tema condizente com este 2020.

O Homem Invisível: O grande blockbuster de terror do ano é um sucesso tanto nos cinemas convencionais quanto nos drive-in, tendência da pandemia. Leigh Whannell, cineasta que se desenvolveu ao lado de James Wan na série Jogos Mortais, pega um dos monstros clássicos da Universal Pictures e entrega uma versão moderna, altamente perturbadora, sobre violência contra mulher.

A Cor que Caiu do Céu: Um clima de filme B, com um visual fantástico de assistir e Nicolas Cage em seu potencial máximo; a adaptação do conto de H.P. Lovecraft sobre uma família e sua fazenda atingidos por um meteorito é uma das experiências catárticas do ano.

Ameaça Profunda: Mesmo 40 anos após sua estreia, Alien – O Oitavo Passageiro (1979) continua muito influente, e esta história de horror alienígena no fundo do mar, de ação frenética, atesta a durabilidade do clássico.

A Caçada: Adiado em 2019 depois dos tiroteios em Ohio e no Texas, este controverso filme parece um Bacurau gringo, com uma mensagem política confusa, mas suas cenas de luta e a atuação da heroína vivida por Betty Gilpin fazem valer a pena.

Maria e João: O ritmo lento pode decepcionar, mas esta recontagem da fábula dos irmãos Grimm sabe atualizar a história de bruxas com sua estética bem arrojada.

FRASE DA SEMANA

“O disco está quase pronto. Tem participação de Criolo e Clarice Falcão e vai ser muito em cima dessa coisa de distopia”

Marcelo D2 fala ao Omelete sobre o próximo álbum do Planet Hemp

NERDÔMETRO

Sobe

Shazam! – Os cinemas voltam aos poucos, e o filme do super-herói lidera a arrecadação no final de semana de retorno

Desce

Furiosa: Charlize Theron lamenta, mas não voltará ao papel no próximo filme de Mad Max, e Furiosa será reescalada