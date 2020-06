Chef dá receitas de snacks saudáveis e deliciosos para o fim de semana

"Todo dia ela faz tudo sempre igual…” São mais de cem dias em que #ficaremcasa é a recomendação. Como não adianta reclamar, que tal arriscar algumas algumas comidinhas diferentes no final de semana, para garantir um astral especial? Renato Caleffi, chef do restaurante Le Manjue Organique e especialista em gastronomia funcional, compartilha com a gente receitas saudáveis e deliciosas.

Fondue vegano de castanha de caju

250 gramas de castanha de caju

400 ml de água filtrada

1 col. (café) de alho crocante

2 col. (café) de ervas secas (ou Provence)

2 col. (café) de sal

6 raminhos de alecrim sem o talo

80 gramas de biomassa de banana verde (ou 1 inhame médio cozido e amassado)

100 ml de azeite

30 gramas (1 col. /sopa) de polvilho azedo

4 col. (sopa) de salsa picada

Deixe as castanhas de molho por cerca de 2 horas. Elimine a água e bata com os ingredientes. Despeje em uma panela e e leve ao fogo baixo, mexendo bem até reduzir e engrossar. Transfira para a panela de fondue e sirva com torradinhas ou legumes cozidos firmes, como brócolis, couve-flor e cenoura.

Rende 6 porções

Tadeu Brunelli/Divulgação

Pãezinhos de batata-doce com nibs de cacau

250 gramas de polvilho azedo

200 gramas de batata-doce

75 ml (4 col/sopa rasas) de azeite

2 col. (sopa) de biomassa de banana verde (ou inhame cozido amassado)

1 col. (chá) de sal

2 col. (sopa) de nibs de cacau

Água em temperatura ambiente

Cozinhe a batata-doce descascada em água até ficar macia. Dispense a água e transforme em purê. Junte o polvilho com o sal e o azeite e misture até formar uma farofinha. Junte o purê, a biomassa, e adicione água aos poucos, uma colher por vez (cerca de 1/2 xícara ao todo), até a massa ficar macia e não quebradiça e nem grudar nas mãos. Adicione os nibs de cacau e misture novamente.

Rende 5 porções

Você pode assar em bolinhas no forno preaquecido a 180 graus, por cerca de 50 minutos, ou pode achatar as bolinhas e grelhar na frigideira antiaderente, como o pão indiano chapati. Pode também congelar como pão de queijo ou deixar as bolinhas prontas na geladeira e fazer no café da manhã.

Opções: substituir a batata-doce por mandioquinha, inhame, mandioca ou batata inglesa. Os nibs de cacau podem ser trocados por ervas, sementes, chia ou linhaça.

Crocante de polvilho

200 ml de óleo de coco

200 ml de agua

500 gramas polvilho azedo

1 col. (sopa) rasa de açúcar

10 g (1 col. chá) de sal

1 ovo

250 ml de leite de castanha de caju (ou outro leite vegetal)

Pitadas de páprica picante ou pimenta calabresa

Pitadas de ervas secas

Numa panela, aqueça o óleo com a água. Misture os secos e junte-os na panela, mexendo bem. Espere esfriar e adicione o ovo e o leite, misturando com um fouet ou uma colher. Descanse por 12 horas. Despeje em uma assadeira untada e salpique as ervas e especiarias. Asse em forno pré aquecido à 165 graus por 5 minutos. Controle o tempo e, quando estiver quase durinho, aumente para 170 graus. Quebre em pedaços e sirva.

Rende 6 porções

Catchup natural

150 gramas de tomates maduros

150 gramas de açúcar

300 mililitros de vinagre de maçã

Bata no liquidificador o tomate, o açúcar e o vinagre. Cozinhe em fogo baixo mexendo sempre, até formar uma consistência de mel ralo. Passe em uma peneira grossa e deixe esfriar. Armazene em um pote de vidro na geladeira.

Rende 6 porções

Sugestão: é um bom recheio para tapioca.

Divulgação/Le Manjue Organique

Pinhão à Provençal

200 gramas de pinhão com casca

10 tomates-cereja ou 2 tomate picado

2 col. (café) de ervas secas mistas (ou Provence)

2 col. (sobremesa) de salsinha picada

2 dente de alho

azeite

sal para temperar

Cozinhe o pinhão em água, na panela de pressão, sem sal, por 10 a 15 minutos após abrir pressão. Retire a casca, Em uma frigideira, frite o alho em um fio de azeite até ficar crocante. Retire o alho e reserve. Na mesma frigideira, coloque os pinhões cortados ao meio e deixe-os ficar crocantes por fora. Adicione mais um fio de azeite e, em seguida, as ervas, os tomatinhos cortados ao meio e o alho crocante. Corrija o tempero com sal.

Rende 2 porções

Sugestão: sirva com o ketchup de tomate e molho de pimenta.