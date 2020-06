Na mesa com o Mané Pelado

Não conheço ninguém que não ame as delícias juninas. Quem não gosta, bom sujeito não é… ou não é brasileiro. Pode não ser fã de pinhão, mas aquele bolo… ou o cuscuz… ou o quentão… Eu gosto de tudo, passo o rodo na mesa, sou dessas. E como o Brasil é essa imensidão, cada estado tem os seus queridinhos. Aqui, vou dar a receita do Mané Pelado, o bolo de nome curioso, feito com mandioca, queijo e coco (tem como não ficar bom?) que tem muitas versões por aí. Esse não falta nos junhos em Santa Catarina (sim, o Sul também adora uma festa junina!).

Não tenha preguiça de ralar a mandioca! É mais rápido do que parece, a receita é superfácil e deliciosa e nutritiva, vale muito a pena fazer. O Mané Pelado é originalmente um bolo de tabuleiro e fica ótimo assado em forma retangular, mas também pode ser feito em porções (bolinhos) para festa.

Como ainda estamos em isolamento social, use essas proporções para fazer um bolo médio. Se quiser um bolo grande, dobre a receita sem medo, também dá supercerto.

INGREDIENTES:

250 g de mandioca crua ralada

150 g (ou 1 xícara de chá) de queijo meia-cura ralado

200 g (ou 1 xícara e meia) de açúcar

2 ovos

100 ml de leite de coco

70 ml de leite integral

70 ml de óleo vegetal

50 g de coco fresco ralado

1 colher de chá de fermento químico em pó

MODO DE FAZER:

Unte generosamente com manteiga a forma e preaqueça o forno em 180o.

Esprema bem a mandioca para retirar a goma, use um pouco de água para ajudar na eliminação (eu coloco a mandioca ralada em um pano cross hatch, tipo Perfex, novo, lavo e espremo bem).

Misture em um bowl a massa espremida com os demais ingredientes e leve para assar até ficar bem douradinho. Está pronto!