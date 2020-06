Movendo-se na pós-quarentena

Muitas mudanças de comportamento serão necessárias no mundo que, gradualmente, sai do isolamento social. Na nossa desequilibrada “normalidade”, construímos cidades insalubres e estressantes, baseadas no carro movido a combustão, modal que já vem há algum tempo sendo questionado. Essas horas perdidas no trânsito absorvendo poluentes – em São Paulo a população passa, em média, um mês e meio por ano presa em congestionamentos – nunca fizeram sentido. Agora, muito menos. No mundo todo tivemos a chance de respirar melhor e apreciar o céu claro e limpo. A poluição do ar se reduziu 17% no planeta e 25% no Brasil durante essa triste pandemia.

Isso posto, o que se desenha no cenário futuro é a implantação de metrópoles mais inclusivas, sustentáveis e saudáveis. O transporte coletivo, que leva muitas pessoas e é essencial em qualquer grande cidade do mundo, precisará ser reposicionado com várias medidas, garantindo segurança sanitária. Confira duas tendências fortes: