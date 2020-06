Saudade né, minha filha

Eu moro no Butantã, na zona oeste, e, antes do coronga, atravessava a cidade para ir ao Nõsu, restaurante japonês que fica em Santana, na zona norte. Longe, né? Não é! Inclusive, será um dos primeiros lugares que irei na retomada. Explico. Eu gosto de comida japonesa, e me identifiquei com o cardápio do Nõsu, mas não é só isso. Como já fui lá algumas vezes, posso dizer que eles conseguem manter um padrão muito interessante de ingredientes e de produção (o que não é fácil em restaurantes).

Então, além do cardápio bem elaborado, com pratos tradicionais e também contemporâneos, muito bem executados, eu nunca me decepcionei com nenhum pedido, e isso dá uma confiança e tanto. Tudo sempre esteve exatamente como sempre. E por isso, confesso, fiquei com um certo medinho de quebrar o encanto pedindo o delivery, que eles abriram nesses tempos de pandemia.

Vencido o medo, pedi e não me arrependi. É claro que receber o guioza recém saído do fogo e aqueles sushis feitos na hora e na cerâmica linda é diferente… Mas tudo chegou muito bem. Os mesmos ingredientes super frescos, o mesmo primor nos cortes e montagem dos sushis e sashimis, eu costumo dizer que os pratos do Nõsu parecem caixinhas de joias. Sem dúvidas, primeiro comemos com os olhos.

Gostei também dos preços, o combinado do chef, que serve bem duas pessoas, por exemplo, é entregue por a partir de R$ 160. O cardápio para delivery tem boas opções, entre direto no delivery.nosu.com.br. Eles entregam na zona norte, oeste e parte da sul. Neste link também é possível agendar o horário da entrega, ou fazer o pedido para retirar no local.

Para comemorar os 112 anos da imigração japonesa, até o dia 25 o Nõsu entrega o Combo Kasato Maru, com 56 peças: são 18 fatias de sashimi, 18 peças de sushis, 8 fatias de carpaccio e 12 unidades de baterá, por R$ 399. A entrega é gratuita para o bairro da Liberdade.

Caso você peça um vinho com rótulo da Casa Flora para acompanhar -, e, acredite, os brancos vão super bem com japa, peixes e frutos do mar, né?! – a importadora paga a entrega, para todos os pedidos.

E, quando tudo isso passar, vá até lá, fica na rua Maria Curupaiti, 414. A arquitetura é diferente, o pé direito alto, as paredes revestidas com um trançado de bambus, um charme. Os drinques e o atendimento também são ótimos. Saudades.