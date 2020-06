Coringa finalmente vence o Batman - ou não?

Para celebrar o aniversário de 80 anos do Coringa, a DC Comics lançou nos EUA uma edição comemorativa com várias histórias do vilão no universo do Batman. Uma delas, assinada por Peter J. Tomasi e Simone Bianchi, chama bastante atenção. Intitulada “The War Within”, a HQ narra um embate épico entre o Palhaço do Crime e o Homem-Morcego que culmina na morte do herói. Em seguida o Coringa assume para si o uniforme do Batman. No entanto, conforme a história avança, percebe-se que se trata de uma criação da imaginação do vilão, uma maneira de estudar o adversário e encontrar o melhor jeito de derrotá-lo.

Além da história de Tomasi e Bianchi, a coletânea The Joker 80th Anniversary tem outras nove, incluindo criações dos brasileiros Eduardo Medeiros e Rafael Albuquerque. O especial chega num momento em que Coringa está em evidência na série regular do Batman, num arco de histórias intitulado “Joker War” – prometido como o duelo definitivo dos arqui-inimigos – em que o vilão descobre as identidades secretas dos integrantes da bat-familia. Ao mesmo tempo, a Warner anuncia para julho a chegada do Coringa de Joaquin Phoenix no serviço de streaming da HBO.

Paralelamente, especula-se que o Coringa possa dar as caras dos novos filmes do Batman vivido por Robert Pattinson, e nas redes sociais o diretor Zack Snyder diz que sua versão de Liga da Justiça vai abordar a morte do Robin insinuada em Batman vs Superman – e que foi obra do Coringa nos quadrinhos. Pelo menos nas próximas semanas, o Palhaço parece ter, sim, ganho uma vitória nos holofotes como o seu presente de aniversário…

FRASE DA SEMANA

“A gente se reconciliou. A gente está conversando bastante e, meu irmão, estou muito feliz”

19 anos depois de deixar o Raimundos, o vocalista Rodolfo diz em Live que voltou a falar com o guitarrista Digão

NERDÔMETRO

Sobe

Heróis da DC: A Warner fará um evento online em agosto e promete anunciar uma leva de novos projetos de cinema, games e TV

Desce

Star Wars: O tradicional evento de fãs da saga, a Celebration, cancelou sua edição 2020 e só acontecerá de novo em 2022