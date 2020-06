Ainda dá tempo de preparar uma sobremesa para o Dia dos Namorados!

Hoje, além de sexta, é Dia dos Namorados. Tendo ou não o que comemorar (rá!), lembrei da panna cotta, uma sobremesa com carinha romântica e que é tão fácil de fazer (sim, você consegue), praticamente uma gelatina, feita com creme de leite fresco (tem que ser o fresco mesmo). E ainda tem o charme e o colorido do coulis de morango…

Mesmo que não seja para comer a dois, super vale a pena fazer essa gostosura italiana. Ah, e a foto fica bonita, é instagramável e ainda dá para MandarFood e fazer sucesso. Corre para cozinha!

Ingredientes

Para a panna cotta

• 2 folhas de gelatina incolor

• 250 ml de creme de leite fresco

• ¼ de fava de baunilha (se tiver, fica muito bom!)

• 50 g de açúcar

• Zeste de casca de limão siciliano (pode ser no ralador, cuidado para não ralar a parte branca)

Para o coulis

• 150 g de morango

• 20 g de açúcar de confeiteiro

• Algumas gotas de limão siciliano

Modo de preparo

Para a panna cotta Hidrate as folhas de gelatina em água fria e reserve. Aqueça o creme de leite com o açúcar, a fava de baunilha e a zeste de limão siciliano, até que o açúcar esteja diluído.

Quando levantar fervura, desligue o fogo, acrescente a gelatina e mexa até que fique completamente diluída. Coloque em taças bonitas (ou onde quiser servir) e leve à geladeira por pelo menos três horas.

Para o coulis Bata o morango no liquidificador e acrescente o açúcar de confeiteiro e algumas gotas de limão siciliano. Leve à geladeira e sirva por cima da panna cotta.

Lara De Novelli é jornalista e cozinheira formada pelo Senac no curso Cozinheiro Chef Internacional, adora um fogão e é um ótimo garfo.

Quando quiser falar comigo, [email protected] | Instagram: @laradenovelli