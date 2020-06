O Justiceiro no movimento contra a violência policial

O criador do personagem assume pra si a missão contra o uso da caveira. Sempre que a caveira do Justiceiro se torna símbolo de forças policiais, a Marvel Comics e seus criadores vêm a público para tentar desfazer a ligação – afinal, nos quadrinhos, o Justiceiro representa o lado mais violento do vigilantismo, descrente no sistema e fiel da máxima “eu sou a lei”. O debate retornou com os protestos do Black Lives Matter nos EUA, e o criador do personagem, Gerry Conway, assumiu para si a missão de fazer uma campanha pela dissociação.

Pelo Twitter, o quadrinista convocou artistas não-brancos para “reivindicar a caveira como um símbolo de justiça ao invés de opressão ilegal policial”.

Conway não anunciou qual seria o projeto, mas essa não é a primeira vez que ele toca no assunto. Em janeiro de 2019, o roteirista afirmou que “não importa se você acredita que o Justiceiro tem motivos ou não, ou se você admira seu código ético, ele é um fora-da-lei e um criminoso. A polícia não deveria usar o símbolo de um criminoso.”

A questão chegou a ser abordada em uma HQ do Justiceiro, no ano passado, que mostrou Frank Castle rasgando um adesivo com sua caveira colada em uma viatura e exigiu que os policiais nunca mais a utilizassem. Com as palavras, o Justiceiro: “Vocês fizeram um juramento para manter a lei. Vocês ajudam as pessoas. Larguei disso há muito tempo. Vocês não fazem o que eu faço, ninguém faz. Querem um exemplo a ser seguido? Olhem para o Capitão América e ele ficará feliz em ajudá-los.”

FRASE DA SEMANA

“Agora mais do que nunca é importante usar este movimento para incentivar e inspirar novas maneiras de pensar”

John Boyega, ator de ‘Star Wars’, agradecendo nas redes o apoio pela sua participação à frente do ‘Black Lives Matter’

NERDÔMETRO

Sobe

Hollywood: A produção de séries de TV em Vancouver, no Canadá, já planeja a volta de gravações para julho

Desce

Hortelino: No novo desenho dos Looney Tunes, o personagem que caça Pernalonga não terá mais seu rifle