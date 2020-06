Dicas espertas para evitar o desperdício de alimentos

Sexta-feira foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Como nós, que estamos em quarentena, podemos contribuir para a saúde do planeta? Eu sou a louca do balde: desde a crise da água, anos atrás, coloquei um balde em cada banheiro e, além de reduzir o tempo no chuveiro, recolho a água antes de esquentar e uso para dar descarga. Também fico super atenta para não desperdiçar energia, apagando a luz cada vez que deixo um cômodo e separo o lixo reciclável.

Outros pontos que merecem minha atenção: o aproveitamento total dos alimentos e o cuidado para não desperdiçar. Você sabia que cerca de 1/3 de toda a comida produzida para o consumo humano vai para o lixo? E o Brasil está entre os 10 países com maior índice de desperdício de alimentos do planeta: 60% do nosso lixo doméstico é composto por restos de comida e alimentos estragados.

Veja, a seguir, algumas sugestões simples para o consumo consciente.

Compre alimentos de época. Eles amadurecem no tempo certo, são mais resistentes ao clima e, por isso, não precisam de tantos aditivos químicos. São mais bonitos, mais gostosos, mais baratos e não agridem a natureza. Os alimentos de junho são:

Frutas: carambola, kiwi, laranja-lima, marmelo, mexerica e tangerina.

Verduras: agrião, alho-poró, almeirão, brócolis e erva-doce.

Legumes: abóbora, batata-doce, berinjela, cará, cenoura, ervilha, gengibre, inhame, mandioca, mandioquinha, milho-verde e palmito.

Com o isolamento social, muita gente está cozinhado em casa. Para evitar o desperdício, planeje o cardápio da semana, as quantidades para cada refeição e tire um dia para cozinhar e congelar.

Siga um roteiro antes de ir às compras:

Confira o que você tem em casa e o que pode ser feito com estes alimentos.

Faça uma lista e evite comprar alimentos desnecessários.

Compre apenas o suficiente para alimentar a sua família.

Na feira, peça os alimentos (brócolis, couve-flor, cenoura, beterraba) com as folhas e talos, ricos em vitaminas e fibras.

Para aproveitar as folhas e talos: pique os talos em pedacinhos e congele (misture nas sopas, nas farofas, nos refogados). Use as folhas no suco verde e em refogados.

Consuma frutas e legumes com casca (higienize bem antes).

Congele as frutas maduras para fazer suco.

O planeta agradece!

