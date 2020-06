O último restaurante que fui antes de tudo isso foi o Boto, porque queria muito contar para vocês como a cozinha do chef Léo Boto é linda demais de se ver. Inspirado nos mestres que dominam o fogo e a fumaça, Léo utiliza vários métodos de cocção, incluindo a defumação. E dessa cozinha, que fica literalmente no meio do salão, saem delícias muito bem executadas, os pratos têm aquela sofisticação rústica, na medida. Mas então em alguns dias entramos em confinamento e eu achei melhor falar sobre o Boto na volta.

Eis que recebo as opções de menu para delivery que o Léo preparou para o dia dos namoradxs, e achei tão legal! Ainda não vai dar para sair para jantar, mas, para quem está sendo parceirx de quarentena, dá para ter uma noite (ao menos gastronômica) e tanto.

Para o dia 12, o chef criou pratos para compor dois menus, um deles vegetariano. O menu com carnes (R$ 360 para duas pessoas) oferece cinco etapas com três entradas, um principal e uma sobremesa. Para começar, tem pastrami acompanhado de pão de levain com manteiga de cinzas de goiabeira. Para as entradas, couve-flor gratinada no forno a lenha com creme de queijo tulha e raspas de laranja e camarão rosa grande em defumação aberta de goiabeira com molho ponzu do seu pó. O prato principal é leitoa curiangó com creme de inhame e suas cascas e, para a sobremesa, torta de morango e suspiros.

São vegetarianxs? O menu também tem cinco etapas (R$ 310 para duas pessoas). De entrada, couve-flor gratinada no forno a lenha com creme de queijo tulha e raspas de laranja, mandioca dourada com pó de couve e mel nativo e abóbora no caldo de laranja com corte de queijo especial. Para o principal, creme de inhame com suas cascas, pipoca de arroz cateto integral e brócolis dourados em defumação aberta. E finaliza com torta de morango e suspiros.

Gostam de tudo um pouco? É possível pedir por um mix dos dois menus. As sugestões seguem ainda acompanhadas por um buquê de ervas e dão direito a contratar uma serenata virtual por R$ 50. Mas não dê bobeira, encomendas devem ser feitas com 48 horas de antecedência pelo telefone (11) 3031.0680.

E quando tudo isso acabar, vá conhecer a casa, porque estar no lugar é uma experiência. Fica na Rua Cônego Eugênio Leite, 1152, em Pinheiros.