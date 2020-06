Relembrando 'O Senhor dos Anéis'

A quarentena está incentivando muitas reuniões à distância, e uma delas juntou no fim de semana o elenco de "O Senhor dos Anéis"

. Por videochamada, Peter Jackson e os principais atores da trilogia relembraram momentos e comentaram curiosidades da produção.

Stuart Townsend já havia rodado um ou dois dias de filmagem quando Jackson percebeu que o ator, nos seus vinte e poucos anos, era jovem demais para viver Aragorn. Viggo Mortensen foi então escalado em cima da hora. De acordo com o diretor, Mortensen não é o tipo de pessoa que toma decisões rapidamente. Por isso, diz Jackson, o grande responsável pela contratação foi o filho do ator, Henry Mortensen, que diante da indecisão do pai insistiu que ele aceitasse o trabalho.

Famoso por viver Gollum na tecnologia ainda incipiente da captura de movimentos, Andy Serkis revelou que, quando recebeu a proposta para estrelar O Senhor dos Anéis, a ideia inicial era que ele apenas dublasse a criatura, que seria construída toda digitalmente. O diretor Peter Jackson, então, esclareceu que eles não tinham certeza de como a tecnologia de captura de performance funcionaria e, por isso, tudo parecia estar em aberto.

Na cena do Conselho de Elrond, Sean Bean faz um longo discurso, e essa cena precisou de uma trucagem. A fala foi escrita na noite anterior, e o ator não teve muito tempo de decorá-la. Sua solução, então, foi colar o roteiro no joelho, e é por isso que, ao longo da cena, pode-se ver Bean dando seu texto cabisbaixo.

E um momento emocionante do reencontro… Para falar élfico nos três filmes, o elenco contou com a ajuda do professor de dialeto Andrew Jack, que recentemente morreu em razão do coronavírus. Em sua homenagem, Jackson e companhia levantaram seus copos em um brinde.

FRASE DA SEMANA

“Sem dúvidas, A Rede Social… é o número 1 porque é o melhor, é isso. Destrói a concorrência”

Quentin Tarantino escolhe o seu filme preferido dos anos 2010

NERDÔMETRO

Benfeitoria:

O diretor de Star Wars, J.J. Abrams, doou com sua produtora US$ 10 milhões para organizações antirracistas

Tiger King:

No novo capítulo da novela na vida real, Joe Exotic perde na justiça para Carole Baskin o direito sobre seu zoológico