Como as crianças estão lidando com a covid-19 ao redor do mundo

A pandemia do coronavírus impactou a rotina das crianças ao redor do mundo inteiro. Em várias partes do planeta elas estão tendo de lidar com o ensino remoto e as outras medidas de isolamento social. Mas, em cada país, os pequenos têm um olhar diferente sobre a crise que estamos vivendo. Foi para mostrar como está o dia a dia dentro de casa em diversas partes do mundo que a FTD Educação criou o infográfico interativo No Universo de Casa (https://nouniversodecasa.ftd.com.br/). E colocou à disposição dos pais uma boa ferramenta para abrir um bate-papo com os filhos sobre a pandemia.

Volta ao mundo virtual

A plataforma é uma “volta ao mundo” virtual que mostra como está a vida das pessoas em lugares tão distintos e, principalmente, o que as crianças de diferentes países pensam sobre a vida em tempos de covid-19. No infográfico é possível assistir aos depoimentos de 15 crianças de 12 países (Brasil, Argentina, Estados Unidos, França, Portugal, Espanha, Bélgica, Inglaterra, Itália, Alemanha, África do Sul e Austrália). Os depoimentos em vídeo estão legendados em português e também podem ser lidos em versão de texto. O inglês Henry, de 12 anos, por exemplo, gosta de jogar badmínton e se preocupa com a bisavó de 103 anos, que sobreviveu a duas guerras mundiais e à gripe espanhola.

Informações científicas

Além dos vídeos, o mapa-múndi digital oferece nove atividades pedagógicas e lúdicas para os pais e as escolas desenvolverem com as crianças, como desenhar máscaras, criar cidades de embalagens ou fazer pesquisas. Basta clicar nas “pessoas” espalhadas pelos continentes e acessar o material. O infográfico interativo também oferece dez textos informativos e científicos, com questões mais técnicas sobre a pandemia, como a explicação de como o vírus se espalha e como fica a educação no isolamento.