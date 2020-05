Dicas simples e eficientes para aliviar dores nas costas e no pescoço

Elas são as campeãs de reclamações nos consultórios, mesmo antes da pandemia. “As principais causas das dores no pescoço e nas costas são excesso de tensão, estresse e má postura”, afirma a fisioterapeuta Bruna Petito, de São Paulo. "Quanto mais dor na cervical, mais tenso fica o pescoço. A pessoa projeta o pescoço para a frente e isso atrapalha a postura de um modo geral: em pé, sentada, ao caminhar… E a dor acaba refletindo em outras partes do corpo, como as costas."

Ficar muito tempo no sofá só agrava o problema. A terapeuta corporal Viviane Neves sugere se levantar do sofá ou da cadeira e espreguiçar a cada meia hora. Alongue braços e pernas, olhe para cima, mexa o pescoço, entrelace os dedos das mãos atrás das costas e alongue os braços, abrindo os ombros. Ande um pouco (para beber água, por exemplo).

"Esses movimentos simples ajudam a hidratar os tecidos e a equilibrar as tensões que vão se acumulando em pontos específicos do corpo”, explica Viviane, que é especializada em Rolfing — o método reorganiza as estruturas corporais por meio de movimentos orientados e da liberação miofascial (da membrana que envolve os músculos). "Não é feio espreguiçar! Você não está dormindo: está alongando seu corpo para a vida.”

O jeito certo de se sentar

Sente-se com o peso apoiado nos ísquios, os ossinhos do bumbum.

Mantenha as costas eretas e o topo da cabeça para o teto.

Abra os ombros, posicionando-os levemente para trás.

Não cruze as pernas nem se sente em cima de uma delas.

Apoie os pés no chão.

Alguns movimentos também ajudam a aliviar a tensão no pescoço e na cervical: veja as sugestões da fisioterapeuta e osteopata Bruna Petito.

Quando sentir tensão no pescoço, coloque as mãos na parte de atrás e aperte a região toda como se fosse uma esponja, levando o queixo para baixo e voltando, em movimentos lentos.

Com as costas eretas, deixe a cabeça cair para um lado, relaxe os ombros e gire suavemente o ombro oposto para trás, alongando a lateral do pescoço. Respire profundamente durante os movimentos. Repita para o outro lado.

Para olhar no celular, levante o aparelho na altura dos olhos em vez de abaixar a cabeça. E relaxe o maxilar, como se deixasse escorrer água da sua boca.

A seguir, Bruna Petito mostra um exercício para aliviar a tensão na cervical.

Para aliviar a tensão no pescoço 1:

Confira também alguns exercícios simples sugeridos pela terapeuta corporal Viviane Neves para melhorar a postura e aliviar dores nas costas e no pescoço:

Você sabe se sentar direito?

Dor na Lombar 1

Dor na Lombar 2

Dor na Lombar 3

Dor no Pescoço