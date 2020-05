Boeuf bourguignon é uma boa pedida no frio; aprenda a receita

Que tal aproveitar que esfriou e fazer um boeuf bourguignon? Parece complicado com esse nome, mas os ingredientes principais são: um bom corte de carne “de segunda” (dianteiro, eu prefiro acém!), vinho e… paciência! Não caia na tentação de usar panela de pressão. O boeuf bourguignon nada mais é do que um guisado rústico francês cozido no vinho lentamente.

Vou dizer como eu faço para 1 kg, usem as suas proporções de carne de panela que fazem em casa. Ah, e coloquem bacon, minicebolas e cogumelos frescos de acordo com o gosto da família, para não faltar nem desperdiçar. Sem medo nem frescura, vai dar certo e ficar delicioso!

Para 1 kg de acém em cubos, uso uma garrafa de vinho tinto seco. Corte uma cebola grande em rodelas, faça um buquê amarrado com ervas que você goste (salsa, tomilho…) e pimenta-do-reino sem moer. Faça uma marinada sem sal e deixe à noite na geladeira.

Tire a carne do vinho, seque com papel absorvente e sele (em pequenas porções), reserve. Coe o vinho, esquente bem e coe novamente com um pano ou Perfex novo para tirar a espuma e as impurezas, reserve. Quando terminar de selar a carne, volte para a panela e pingue água (deglaceie) para desgrudar o fundo e aproveitar bem todo aquele “caramelo”. Acrescente uma colher de sopa de manteiga gelada em cubinhos e polvilhe uma colher de sopa rasa de farinha de trigo na carne e deixe fritar mais. Quando ficar naquela cor linda, junte o vinho, o buquê de ervas, sal e, se precisar, cubra com água quente. A partir daí, o fogo sempre baixo, vá cobrindo com água quente quando precisar, essa carne vai ficar umas quatro horas cozinhando lentamente. E vai valer cada minuto.

Enquanto isso, em uma frigideira, refogue o bacon e reserve. Na mesma frigideira, refogue as minicebolas inteiras e reserve. E ainda na mesma frigideira, refogue os cogumelos (limpos com papel absorvente – nunca lave!) e reserve. No fim da cocção da carne (deve estar bem macia), quando faltarem uns 15 minutos para desligar, tire o buquê, junte o bacon e as cebolas. Depois de 10 minutos, junte os cogumelos, cozinhe 5 minutos. Está pronto.

Sirva com batatas e cenouras cozidas e um bom vinho tinto. É dos deuses.