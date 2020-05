Na TV, o Expresso do Amanhã avança mais paciente

História de fim do mundo começa na Netflix em tom de investigação. Num futuro pós-apocalíptico, a humanidade condenou o planeta Terra a uma nova Era do Gelo e, como consequência, obrigou o que sobrou da população mundial a vagar em um enorme trem, sem parar. Nos vagões mais próximos da locomotiva vive a elite, enquanto o proletariado habita os últimos. A premissa da HQ francesa O Perfuraneve, adaptada para os cinemas em 2013 pelo diretor Bong Joon-ho, de Parasita, permanece inalterada agora na nova versão de O Expresso do Amanhã, lançada em episódios pela TNT e agora disponível na Netflix no Brasil.

Em seus primeiros minutos, a série parece tomar o caminho conhecido, a luta de classes, com os fundistas tentando tomar a locomotiva, mas uma nova subtrama focada na investigação de um misterioso assassinato transforma a tensão do enfrentamento em um jogo de estratégia. O espectador segue um detetive que investiga o caso e, a partir dele, diferentes táticas de mobilidade no trem aparecem logo de cara no seriado.

Esse desvio não ignora o que já havia sido estabelecido anteriormente na HQ e no cinema. Além de absorver muito da estética do filme de Bong, a série pega emprestado episódios narrados nos quadrinhos, que se passam anos após os eventos da série. Esse equilíbrio sustenta o começo da série, que – pela própria escolha pela tensão mais gradual – não tem a pegada frontal e urgente que se viu no filme. A disputa de classes deve mesmo se desenrolar aos poucos, já que a TNT já encomendou uma segunda temporada para este Snowpiercer.

FRASE DA SEMANA:

“Assim que passarmos a pandemia eu vou aí visitar vocês no Brasil”

disse o cineasta Kevin Smith na Super Live Nerd – evento online que arrecadou 1.400 cestas básicas na última segunda-feira (25), Dia do Orgulho Nerd

NERDÔMETRO

SOBE

It’s Always Sunny in Philadelphia: Renovada para o 15o. ano, tornou-sea sitcom em live-action mais longeva da TV americana

DESCE

Esquadrão Suicida: Ao contrário de Liga da Justiça de Zack Snyder, o filme de David Ayer por enquanto não tem prevista uma versão do diretor