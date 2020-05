Os incríveis bolos simples

Quem me conhece sabe que eu adoro fazer bolos. E também sabe que eu sempre digo que as pessoas não deveriam ter medo de fazer bolos! E é verdade que tem vários tipos de massas, mas vamos nos ater aqui aos bolos simples (e deliciosos), que alimentam alma. Cheiro de bolo assando enche a casa e o coração daquela sensação de que tudo vai dar certo. E estamos precisando disso, vamos lá.

O que muita gente não sabe, mas facilita muito a vida, é que os bolos à base de óleo simplesmente não precisam de batedeira nem liquidificador nem de ficar cansando o braço para bater. É só misturar bem, e nem deve bater muito a farinha, para não embatumar. Aliás, as melhores farinhas para bolo são as baratas. Guarde as farinhas incríveis, especiais, mais caras, importadas e tals para pães e pizzas. Use as “vagabas” (mais pobre em glúten) para bolos e ficam mais fofos ainda.

Há receitas de chocolate, red velvet, limão, baunilha… todas que você se deparar à base de óleo pode fazer assim, misturando bem o açúcar e os líquidos, peneirando as farinhas e depois misturando tudo. Na mão, sem sujeira sem trabalhão. Tudo o que você vai precisar são 2 bowls, um fouet ou um garfo e 15 minutos. No tempo que o forno esquenta, bata e bolo e seja feliz. Esta receita, das minhas preferidas, é de fubá. Dá sempre certo!

Ingredientes:

3 ovos

1 xícara e meia de açúcar

250 ml de leite

200 ml de óleo

1 xícara de fubá fino

1 xícara de farinha de trigo

1 colher de sobremesa de fermento químico

1 colher de sobremesa de sementes de erva doce opcional

Modo de fazer:

Pré-aqueça o forno a 180º e unte uma forma média com furo no meio, de preferência. Em um bowl, misture bem os ovos, o açúcar, o leite e o óleo, até ficar um creme bem homogêneo (essa mistura não tem problema bater mais). No outro bowl, peneire o fubá, a farinha e o fermento e misture bem. Agora, coloque a mistura líquida de uma vez e misture bem, mas sem bater demais. Despeje na forma e leve ao forno por mais ou menos 30 minutos, até dourar e o palitinho sair seco. Está pronto!