Nem vem com garfo

Que hoje é dia de sopa! Eu simplesmente não concordo com a turma que diz que sopa é sem graça e comida de doente. Isso posto, vou dar dicas para facilitar a vida de quem está pilotando a cozinha 12 horas por dia na quarentena, além de todo o resto. Para o jantar, uma boa composição com um grão (tem proteína vegetal), legume e verdura que tenha na geladeira, é sim uma refeição completa. E esquenta a alma.

Pexels

Terminaram de lavar a louça do almoço? Já coloque o grão de molho. Se for grão de bico, coloque de molho pela manhã. Para qualquer outro, lave bem e ponha de molho, no começo da tarde. Pode ser (faça um em cada dia!): feijão carioca, feijão branco, feijão bolinha, mix de feijões (sim, ponha misturado de molho), lentilhas, ervilhas… O que você gostar.

Na hora do preparo. Coloque água para esquentar separadamente. E, gente, a sopa vai ficar com gosto de comida de doente, se for preparada como comida de doente. Capriche no sofrito! Azeite na panela de pressão, bastante cebola, alho, cheiro verde e refogue em fogo baixo, por bastante tempo, para ir soltando aromas. Enquanto isso, vá picando o legume que quiser colocar e junte nesse refogado. Deixe refogar beeeemmmm isso tudo junto), regue com mais azeite se precisar, tempere com pimenta-do-reino moída na hora. Se sobrou algum pedaço de carne ou frango do almoço, desfie ou corte e pode juntar. Por último, se tiver e quiser, coloque uma verdura picada. Grão de bico com cenoura e espinafre, lentilha com batata, ervilha com abobrinha e escarola… As combinações são inúmeras, solte a imaginação.

Escorra a água do molho (não cozinhe com essa água) e junte o grão na panela, coloque a água quente, tempere com sal e cúrcuma, que também é chamada de açafrão-da-terra. Esse condimento, além emprestar uma cor linda e apetitosa à sopa, combina muito com grãos, experimente.

Depois que pegou pressão, baixe o fogo e deixe cozinhar por 10 minutos, desligue. Se quiser colocar macarrão, atenção à dica: coloque a quantidade que gosta de massa e tampe a panela de pressão, desligada mesmo, deixe uns 10 ou 12 minutos. A sua sopa vai estar deliciosa e no ponto. Eu gosto com os grãos inteiros. Se preferir creme, não coloque a massa e bata.

Proporções sugeridas, para quatro pessoas: 250gr de grãos. Mais ou menos 1,5l de água se for por massa ou 1 l sem massa. 200gr de massa.