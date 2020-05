Cuide da qualidade do sono durante a quarentena

Como anda o seu sono? Os especialistas têm falado bastante da importância de dormir bem para manter a imunidade e o bem-estar nesses tempos difíceis. O confinamento, o cenário de incertezas e a mudança nas nossas rotinas podem desregular não apenas no nosso humor, mas a qualidade do nosso sono.

Pensando nisso, a Associação Brasileira do Sono (Absono) disponibilizou uma lista de orientações para melhorar a qualidade do sono neste momento tão delicado. https://www.absono.com.br/assets/recqualidadevidaesono.pdf



1 – Estabeleça uma rotina diurna. Organize a sua agenda para o período de quarentena. Divida o tempo entre atividades profissionais (home office), físicas, intelectuais, convívio familiar, entretenimento e alimentação.



2 – Estabeleça uma rotina noturna. Mantenha um horário regular de sono: dormindo e acordando no mesmo horário, para respeitar o relógio biológico. Evite o uso de celular, computador e tablets pelo menos 1 hora antes de dormir (a luz azul da tela “engana” o cérebro, que interrompe a produção de melatonina, o hormônio do sono): prefira ler livros físicos ou ouvir música.



3 – Deixe a luz entrar. Exponha-se à luz natural abrindo as janelas assim que acordar para permitir que o ar circule e a luz chegue até você.



4 – Cultive o contato consigo mesmo. Pode ser por meio da meditação, prática de yoga, exercícios respiratórios.



5 – Faça suas refeições em companhia. Se mora com outras pessoas, crie o hábito de fazer as refeições juntos, à mesa, com a TV desligada.



6 – Cultive o contato com a família. Sem vocês moram juntos, procure conviver em harmonia, respeitando o espaço e o tempo dos outros. Organize-se para terem momentos juntos além das refeições: ver filmes ou séries, por exemplo.



7 – Mantenha-se conectado com seus amigos. Além de trocar mensagens, converse com eles por telefone ou videoconferência.

