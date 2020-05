Faça para ela

Eu sei que faltam uns dias, mas já vai se organizando para fazer bonito no almoço do dia das mães. A minha sugestão é bem simples: pasta alla carbonara. Muitas receitas desta massa, do Lazio, circulam por aí, mas cuidado! Fuja das versões com presunto, ervilhas e creme de leite, se você gosta, ok, mas não é mais um carbonara… As variações podem ser de tipos de queijos (parmesão, grana padano, pecorino), da proteína (pancetta defumada ou não, bacon ou até linguiça curada). É um prato que já tem o carboidrato e três proteínas (carne, ovos, queijo), pode ser servido sozinho, é prático, muito saboroso e fácil de fazer.

Mas, não se engane, é um preparo técnico, viu. Se ficar seco ou se os ovos cozinharem… já era. O meu truque é cozinhar a massa em pouca água (sim, me julguem!!), para concentrar mais amido e emprestar cremosidade ao prato, e ainda fazer uma redução dessa água do cozimento. Diminui, e muito, a probabilidade de erro. Faz e depois me conta, ah e MandaFoods.

Ingredientes:

250g de massa

70g de pancetta ou bacon

1 ovo e 1 gema

2 colheres de sopa de azeite

60g de queijo parmesão de boa qualidade ralado fino (pode ser metade de pecorino ou grana padano, como preferir)

Sal (cuidado, o queijo pode ser salgado) e pimenta do reino moída na hora a gosto

Modo de preparo:

Coloque a massa para cozinhar com menos sal do que de costume (porque essa água irá reduzir).

Em um bowl, bata o ovo com a gema, o queijo, sal e pimenta.

Em uma panela aberta, ou frigideira grande, doure o bacon e vá colocando uma concha por vez de água do cozimento da massa (aos poucos) para ir reduzindo. A ideia é, no fim do cozimento da massa, termos nesta frigideira o bacon macio e uma redução de mais ou menos uma concha de água engrossada com o amido da própria massa (não coloque farinha nem amido de milho).

Quando der o tempo da massa, tire a frigideira com o bacon e a redução do fogo, coloque a massa e o creme de ovos e queijo. Misture bem, vigorosamente, até que fique bem cremoso. Está pronto! Sirva imediatamente.

Lara De Novelli é jornalista e cozinheira formada pelo Senac no curso Cozinheiro Chef Internacional, adora um fogão e é um ótimo garfo. Quando quiser falar comigo, [email protected]

