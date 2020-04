Como entreter as crianças e não ficar doido na quarentena

Essa experiência com a covid-19 está complicada para todo mundo – claro que bem mais pra uns do que pra outros.

Os pais que conseguiram manter seus trabalhos estão descabelados com a rotina que envolve mais chamadas de videoconferência do que um dia comporta, cuidar da casa e ainda ajudar os filhos com lições e milhões de refeições diárias.

Para tentar ajudar, separamos algumas dicas do que colocar na TV, tablet ou computador para garantir algumas horas de sossego.

A Netflix tem em seu catálogo os filmes do estúdio Ghibli, incluindo todas as animações do premiado diretor Hayao Miyazaki, com destaque para “Meu Amigo Totoro” e “Serviço de Entregas da Kiki”, sucessos entre a crianças daqui de casa.

Quem tem acesso ao canal HBO e/ou seu serviço de streaming, o HBOGo, pode aproveitar para montar uma playlist com “Gigante de Ferro” e “Homem-Aranha no Aranhaverso”, duas das minhas animações favoritas de todos os tempos, ou colocar os clássicos dos anos 80, “Goonies” e “Gremlins”.

E o Amazon Prime Video talvez tenha hoje o melhor catálogo infantil entre os serviços de streaming, pois reúne a maioria dos filmes e animações da Disney, as produções da Pixar e muita coisa da DreamWorks. Mas se quiser algo diferente, sugiro “Uma Viagem Extraordinária” e o japonês “Usagi Drop”.

FRASE DA SEMANA

“Eu diria que ele [Capitão América] ainda não era merecedor [de levantar o martelo de Thor]. Ainda tinha aquele segredo envolvendo a morte dos pais do Tony para resolver.”

Christopher Markus e Stephen McFeely, roteiristas de “Vingadores: Ultimato”, explicando por que o herói não consegue levantar o Mjolnir em “Vingadores 2”, mas consegue no último filme.

NERDÔMETRO

Sobe: Dave Grohl

O líder do Foo Fighters participou do programa Jimmy Kimmel e fez um show especial para um enfermeiro que adquiriu a covid-19 enquanto trabalhava. Melhor pessoa!

Desce: Covid-19

Os shows de Harry Styles programados para outubro deste ano em São Paulo e Rio de Janeiro devem ser reagendados para setembro de 2021.

