Calma, alma

Bem, todos na expectativa do abre-não-abre o isolamento e tals… O fato é que o vírus não obedece a calendário nem decreto, e ainda temos um longo caminho pela frente. Por enquanto, que tal aproveitar que esfriou um pouquinho e fazer um risoto?

Eu uso muito essa receita, que já é deliciosa assim, ou como base para todas as outras, pode substituir o queijo, e o melhor, aproveitar o que tiver na geladeira. Esta proporção é para uma pessoa, multiplique pelo número de comensais e acerte sempre!

Risoto básico de parmesão:

Risoto primavera do Lassù Ristorante / Reprodução

Ingredientes (para uma pessoa)

Para o arroz:

100g de arroz específico para risoto

100ml de vinho branco (opcional)

Água fervente (bastante)

75g de cebola ( ¼ de uma cebola grande, cortada em quadradinhos pequenos)

1 dente de alho bem picadinho também

Destes, use o que quiser, tiver e gostar, mas siga a proporção (tudo bem picado):

½ ramo de alecrim,

2 folhas de sálvia,

1 ramo de salsa com talo,

1 ramo de tomilho

1 colher de sopa rasa de manteiga sem sal

1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem

Para a mantecatura (para misturar depois que o arroz sair do fogo):

50g de queijo parmesão ralado de boa qualidade

1 colher de sopa rasa de manteiga sem sal gelada, cortada em cubos

Modo de preparo

Refogar na manteiga e no azeite (juntos) a cebola, o alho e as ervas, em fogo baixo, com calma (vai levar uns 15 minutos), para soltar bem os aromas, sem dourar os ingredientes.

Então coloque o arroz e aumente o fogo, deixe o arroz fritar sem queimar nem dourar (mexendo sempre).

Adicione o vinho (se tiver em casa, o vinho vai adicionar acidez, mas não é fundamental), abaixe o fogo e mexa sem parar, até que seque e seja necessário colocar mais água.

A partir daí, vá cobrindo o risoto com água quando secar e continue a mexer. A cocção vai levar entre 15 e 17 minutos (o arroz deve ficar al dente).

Desligue o fogo e faça a mantecatura, coloque a manteiga gelada em cubos e mexa beeeeem, depois o queijo, e mexa beeeem, isso que vai dar a cremosidade profissa pro seu risoto. Só depois disso coloque o sal, pois há queijos bastante salgados! O risoto deve se espalhar no prato e, quando você balança, fazer uma onda. Sirva imediatamente e delicie-se!

Lara De Novelli é jornalista e cozinheira formada pelo Senac no curso Cozinheiro Chef Internacional, adora um fogão e é um ótimo garfo. Quando quiser falar comigo, [email protected]

Me siga nas redes:

