5 tendências para o mundo pós-pandemia

Serão valorizadas as moradias nas regiões centrais, perto de eixos de transporte coletivo e próximas de serviços que podem ser acessados a pé. Cidades europeias já têm isso como regra há décadas: as moradias têm metragens menores, mas estão perto de escolas e serviços básicos.

No mundo todo as pessoas têm reparado como o céu está limpo e o ar fresco e respirável. Elas se sentirão mais responsáveis pelos impactos no planeta. SUVs e carrões, levando apenas uma pessoa, estarão em baixa. Caem ainda mais a ostentação e o status na mobilidade e sobem a bicicleta, a caminhada e o uso do transporte coletivo (com uso de máscara).