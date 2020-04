'Scooby!' não vai ser lançado nos cinemas dos Estados Unidos

“Scooby!”, a nova animação do Scooby-Doo, foi retirada do calendário de estreias no cinema pela Warner nos EUA e será lançado digitalmente por lá. O filme chegará às plataformas digitais do país em 15 de maio. Ainda não se sabe se a medida afetará o lançamento em outros mercados internacionais, como o Brasil.

Ann Sarnoff, presidente do estúdio, revelou que a novidade é uma forma de levar o filme às famílias que estão em quarentena por causa do coronavírus.

“Enquanto estamos todos ansiosos para poder ver nosso filmes nos cinemas novamente, estamos navegando em tempos sem precedentes, que exigem pensamento criativo e adaptação em como distribuiremos nosso conteúdo. Sabemos que os fãs estão loucos para ver ‘Scooby!’, e estamos satisfeitos em poder entregar esse filme divertido para que as famílias possam aproveitar enquanto estão em casa sozinhas.”

O longa animado é dirigido por Tony Cervone (“O Show dos Looney Tunes”) e, além de mostrar as origens da Mistério S/A, revelará que Scooby tem um destino maior do que seus amigos poderiam imaginar. Zac Efron faz a voz de Fred, Amanda Seyfried é Daphne, Gina Rodriguez é Velma, Will Forte dubla o Salsicha e Frank Welker faz a voz de Scooby-Doo na versão original.

Até o momento, o lançamento no Brasil está marcado para 14 de maio.

FRASE DA SEMANA

“Tudo estava pronto, mas daí nós demos essa parada. Assim que o mundo estiver pronto, Sandman voltará a ser feito. Enquanto isso, estamos melhorando os roteiros.”

Neil Gaiman falando sobre a série para a Netflix

NERDÔMETRO

Sobe: The Mandalorian – A equipe de The Mandalorian já está trabalhando no 3º ano da série. O programa da franquia Star Wars só estreia no Brasil em novembro, com o Disney+.

Desce: Covid-19 – O compositor Adam Schlesinger faleceu em abril, vítima do coronavírus. Para homenageá-lo, o cantor Billie Joe Armstrong, do Green Day, publicou um cover no YouTube da banda.

