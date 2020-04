Respiração e aromaterapia ajudam a manter o equilíbrio

A quarentena dura mais de um mês e está longe de terminar. Além do medo, da insegurança e da ansiedade que nos rondam, há o desafio da convivência (para quem está confinado com a família), ou da solidão, para quem mora sozinho. As duas situações são desafiadoras, por isso nunca foi tão importante cuidar do equilíbrio físico e mental.

Os exercícios respiratórios e os óleos essenciais podem ser grandes aliados nessa fase. Está provado que a respiração profunda reduz o estresse e ansiedade, acalma o o coração, aumenta a energia e o bem-estar e melhora até o sistema imune.

A aromaterapia lança mão dos compostos aromáticos voláteis das plantas (os óleos essenciais) para restabelecer o equilíbrio do organismo. Extraídos de folhas, caules, flores, talos e resinas das plantas, os óleos essenciais exalam aromas que estimulam o sistema límbico do cérebro (responsável pelas emoções) atuando de modo natural para o equilíbrio e bem-estar físico e mental.

Mas o que é respirar bem?

Uma boa respiração é longa, com inspirações e expirações lentas e profundas.

Experimente!

Escolha uma posição confortável: deitado ou sentado com as costas bem apoiadas (descruze as pernas). Coloque uma mão sobre o abdômen, para sentir a movimentação durante a respiração. Inspire devagar pelo nariz contando até quatro. Sinta o ar encher os pulmões e o abdômen expandir. Solte o ar devagar pela boca, esvaziando os pulmões e o abdômen, contando até quatro. Repita três vezes.

Você pode fazer esses exercícios respiratórios a qualquer momento do dia.

Pela manhã, aumentam a energia e a disposição, principalmente se forem acompanhados de um óleo essencial energizante e revigorante, como alecrim, tea tree ou eucalipto.

Durante o dia, os exercícios respiratórios ajudam e manter as emoções sob controle. Entre os óleos indicados para o equilíbrio emocional estão os de cipreste, gerânio e laranja.

Antes de dormir, a respiração lenta e profunda ajuda a relaxar e nos preparar para uma noite de sono tranquila. Nesse momento, vão bem os óleos de lavanda, ylang-ylang e sândalo.

Podemos usar os óleos essenciais de várias maneiras.

Colocar 1 gota na palma das mãos e inspirar profundamente.

Em difusor ou aromatizador de ambientes.

Para hidratar o corpo. Como são muito concentrados, não devem ser aplicados diretamente na pele. Antes, devem ser ser diluídos em óleo 100% vegetal (de semente de uva ou gérmen de trigo, por exemplo).

No escalda-pés: 5 gotas na bacia.

Em uma ducha relaxante: 5 a 10 gotas o óleo em um sabonete líquido de base neutra.

Na banheira: 10 gotas na água.

Aprender a respirar é tão importante quanto ter uma boa alimentação e fazer exercícios regulares.

Então, vamos ficar mais atentos à nossa respiração? Tão simples e tão importante!

Me acompanhe nas redes sociais!

Instagram . | . Facebook . | . YouTube