Precisamos conversar sobre ele

Um quarenteners de verdade já fez, ou está fazendo ou fará um bolo de cenoura. Trending topics nas redes sociais nestes dias difíceis, a receita da avó tem feito aguar olhos e bocas nas telinhas por aí. Se você está #chateado porque a sua massa estava linda, cresceu diante dos seus olhos, mas, quando saiu do forno virou praticamente uma sola, calma. Você não está sozinho nessa… muita gente anda me perguntando qual é o segredo para esta iguaria não embatumar.

A maioria das receitas vai algo como 3 ou 4 ovos, 2 ou 2 ½ xícaras de farinha de trigo e 3 cenouras… Isso pode significar muita cenoura! Quando um dos ingredientes do bolo é fruta ou legume, estamos mais sujeitos a variações de tamanho, dulçor, cor, sabor e umidade. A medida “três cenouras” pode variar de aproximadamente 250g a mais de 500g. Se for pouca cenoura, o bolo vai ficar seco e desbotado. Se for muita, com certeza vai virar algo parecido com um pudim.

Conversei com confeiteiro e cozinheiro Guilherme Kioshi, da Kanto Gastronomia (@kanto.gastronomia), que deu a receita dele para o bolo de cenoura, vale tentar!

Bolo de cenoura

Ingredientes

3 xicaras de chá de cenouras ralada

4 ovos

1 xicara de chá de óleo de canola ou milho

1 xicara de chá de açúcar

2 xicaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento

½ colher de sopa de extrato de baunilha

Uma pitada de sal

Modo de preparo

Aqueça o forno a 180°C. Unte e enfarinhe uma forma grande. Higienize, descasque e rale as cenouras no tamanho médio do ralador.

Bata no liquidificador a cenoura ralada, os ovos, o óleo, o açúcar e a baunilha até virar uma pasta uniforme liquida e sem pedaços de cenoura.

Em um recipiente peneire duas vezes a farinha, o fermento e o sal.

Num outro recipiente grande, despeje a pasta liquida de cenoura e em seguida peneire mais uma vez os secos aos poucos. Mexa com cuidado com um batedor de arame até virar uma massa lisa e grossa. Evite mexer em excesso, pois isso também pode fazer embatumar.

Leve para assar até que ao espetar um palito no centro do bolo, saia limpo (mas não abrir o forno antes de pelo menos 20 minutos). Deixe o bolo esfriar uns 20 minutos antes de desenformar. Pode servir puro, com brigadeiro ou a cobertura de sua preferência.