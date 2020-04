Vamos combater os 7 inimigos do coração?

Ao ler o título, imagino que tenha pensado nos tradicionais fatores de risco: colesterol elevado, pressão alta, diabetes, cigarro, herança genética. Hoje, domingo de Páscoa, completando quase um mês em quarentena por conta da pandemia do Coronavírus, não vou falar de prevenir doenças cardíacas por meio de alimentação saudável ou prática de atividade física.

Falo de outro coração que, como lembra o endocrinologista Luiz Fernando Sella (@doutor.sella, no Instagram), também costumamos maltratar. “Convido vocês a pensar naquele coração que é a nossa parte mais íntima e profunda, sede das emoções, alegrias e tristezas. Aquela parte misteriosa da gente que nos permite amar, rir, chorar, sentir medo e experimentar a vida em todas as suas cores”, diz Sella, que é especialista em Medicina do Estilo de Vida e autor do livro Os 7 Inimigos do Coração.

Esse coração talvez esteja sendo sobre carregado por medo, ansiedade, stress… Sem falar que é aí que os relacionamentos acontecem, que nos conectamos — ou nos afastamos — das outras pessoas.

COMO ANDA O SEU CORAÇÃO?

Há quanto tempo você não faz uma pausa para pensar nos seus sentimentos — e atitudes? São tantas preocupações e tarefas que não sobra tempo. Nem durante o confinamento…

“Costumamos ser displicentes não apenas com o nosso corpo, mas com as nossas emoções. Muitas vezes desprezamos sinais claros de que as coisas não vão bem com a nossa saúde emocional”, afirma Sella. Em seu livro, ele nos convida a refletir sobre algumas emoções que tendem a roubar nossa energia física e emocional.

Raiva, ganância, inveja, egoísmo, mentira, culpa e vaidade são sentimentos que afetam o nosso bem-estar, nossas relações, nossa vida e até a nossa saúde. A boa notícia é que para cada um desses sentimentos existe um remédio, um antídoto, capaz de neutralizar os efeitos nocivos. E esse remédio, que não depende de receita nem de médico, está dentro de nós, na nossa capacidade de mudar nossas atitudes e o nosso posicionamento diante dos problemas e da vida. Feliz Páscoa!

