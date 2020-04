O mundo está todo estranho, estamos neste momento único e esta Páscoa não vai ser diferente. Vai ser sem o delicioso e esperado encontro com a família toda e pode até ser sem os tradicionais ovos de chocolate, para quem está economizando ou nem se arriscou a sair para comprar, mas não precisa – nem deve – ser sem chocolate e sem sabor.

Vou te ensinar um baita de um coringa na confeitaria, e que pode ser a sobremesa deste domingão. A mousse de chocolate sem ovos, fácil, rápida, pode comer na hora que faz, e, além de ser deliciosa para servir na taça, no copo ou no potinho, é aquela mousse que recheia tortas e bolos maravilhosos na confeitaria. Se for para a geladeira, de um dia para o outro, ela fica firme e sustenta no bolo! Ah, para comer pura, tire da geladeira uns cinco ou dez minutinhos antes de servir, para a textura ficar beeeem cremosa

Mousse

Ingredientes (sim, só isso): • 250g de chocolate 53% (meio amargo) • 50g de chocolate 33% (ao leite) • 500ml de creme de leite fresco (uma garrafa e neste caso não pode mesmo ser de caixinha

Esta é a combinação clássica de chocolates para esta mousse, mas você pode fazer como gostar, só ao leite, só meio amargo… O blend que preferir.

Modo de preparo

• Derreta o chocolate (a 45 graus), pode ser em banho-maria ou no micro-ondas, como preferir, só não deixe queimar.

• Bater o creme de leite gelado devagar (não coloque a batedeira no máximo), em ponto mole, até ele marcar, mas ainda estiver líquido.

• Agora vem a parte mais técnica e importante, para a sua mousse ficar “montada”. Coloque 1/3 do creme de leite batido no chocolate (ainda quente) e misture (vai ficar uma ganache brilhosa, linda). Misture mais 1/3 do creme à ganache, batendo cuidadosamente, mas rápido, de baixo para cima. Por último, “derrube” de uma vez a mistura de chocolate no 1/3 final do creme e faça o mesmo movimento, de baixo para cima, cuidadosa e rapidamente. Ingredientes (sim, só isso):

A hora da sobremesa A sua mousse profissional está pronta! Faça uma apresentação bonita e delicie-se. Boa Páscoa!

Lara De Novelli é jornalista e cozinheira formada pelo Senac no curso Cozinheiro Chef Internacional, adora um fogão e é um ótimo garfo. Quando quiser falar comigo, [email protected]

