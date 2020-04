Cuide da saúde mental do seu filho durante a quarentena

As mudanças na rotina por causa da pandemia do coronavírus têm deixado todos apreensivos – e seus filhos

não estão imunes a isso. Não por acaso instituições como OMS (Organização Mundial de Saúde) e Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) estão preocupadas com a saúde mental das crianças.

Recentemente, ambas as organizações divulgaram cartilhas de orientação para os pais, sobre como explicar essa crise mundial aos pequenos. “Uma conversa aberta e cuidadosa com as crianças pode ajudá-las a entender, lidar e até dar uma contribuição positiva para os outros”, afirma Florence Bauer, representante do Unicef no Brasil. Confira as dicas da OMS para apoiar o bem-estar mental e psicossocial das crianças durante a pandemia: