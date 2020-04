5 HQs para ler após assistir ao novo suspense da Netflix

O filme espanhol “O Poço” se tornou uma das produções mais comentadas da Netflix em 2020. Abaixo listamos 5 HQs para aqueles que procuram leituras com temática similar ao do longa:

• O Perfuraneve

Clássico quadrinho francês que narra uma distopia em que o mundo foi tomado por uma terrível Era do Gelo que obriga o que restou da humanidade a se abrigar em um trem.

• Asilo Arkham

Uma Séria Casa em um Sério Mundo acompanha uma visita do Batman ao famoso hospital psiquiátrico para conter uma rebelião liderada pelo Coringa.

• Capa Preta

Refletindo toda a melancolia e angústia de Lourenço Mutarelli, as histórias reúnem personagens atípicos em histórias que discutem temas como família, religiosidade, arte e desejo em tramas que equilibram desespero e poesia na mesma medida.

• The Walking Dead

Se “O Poço” usa a prisão e suas curiosas mecânicas como plano de fundo para propor uma reflexão sobre a essência da humanidade, The Walking Dead faz o mesmo através do apocalipse zumbi.

• Demolidor – O Demônio do Pavilhão D

Encarcerado com inimigos e aliados inesperados, Matt Murdock constantemente se vê conversando com antigos rivais e até alucinações sobre o caminho a tomar, sabendo que sua capacidade de sair vivo diminui a cada segundo.

FRASE DA SEMANA

“Eu nunca reescrevi tanto um roteiro como este […] Toda manhã tinha um novo script”

Chris Terrio comentando seu trabalho em Star Wars: O Despertar da Força

NERDÔMETRO

Sobe: Harry Potter

Todos os filmes do bruxo criado por J.K. Rowling (menos A Ordem da Fênix) estarão disponíveis a partir de hoje na Telecine. E não é mentira de 1ª de abril.

Desce: Coronavírus

Depois dos filmes, agora as HQs. A Marvel Comics não vai lançar gibis novos nos EUA esta semana, nem impressos nem nas plataformas digitais.