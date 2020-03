Pode ou não pode? Dicas para cuidar das crianças durante a quarentena

Certamente você já ouviu (ou leu) que as crianças não estão no grupo de risco da covid-19. É verdade, há poucos casos confirmados entre os pequenos, o que não significa que não seja possível. Neste momento de tantas incertezas, é importante não baixar a guarda e seguir as orientações dos profissionais de saúde. “Não é hora de brincar com o coleguinha, de ir para ao parquinho do condomínio”, diz o médico Ivan Marinho, chefe de Infectologia e Clínica Médica do Hospital Leforte, de São Paulo. Confira o que pode e o que não pode durante a quarentena:

CRIANÇAS PODEM FREQUENTAR PARQUINHOS AO AR LIVRE?

O contato com outras crianças não é indicado neste momento, mesmo ao ar livre. Há também o risco de as superfícies dos brinquedos estarem contaminadas.



E PASSEAR POR CICLOVIAS OU CALÇADÕES?

Apenas se for mantida a distância de 2 metros de outras pessoas e desde que acessórios, como bicicletas, não sejam compartilhados.



SE FOR INEVITÁVEL SAIR DE CASA, QUAIS SÃO AS RECOMENDAÇÕES AO VOLTAR?

Tirar o calçado da criança antes de entrar em casa; tirar a roupa usada na rua e dar um banho assim que chegar.

CRIANÇAS EM QUARENTENA PODEM VISITAR OS AVÓS DE VEZ EM QUANDO?

Não deve ocorrer nenhum contato físico com os avós, pois eles são do grupo de risco. Crianças podem estar com o vírus mesmo que não apresentem sintomas.

COMO AGIR COM CRIANÇAS PEQUENAS, QUE LEVAM AS MÃOS À BOCA TODA HORA?

Mantenha as mãos do bebê sempre limpas e a casa bem higienizada. Use hipoclorito (água sanitária) para higienizar o chão diariamente.



COMO HIGIENIZAR OS BRINQUEDOS E COM QUE FREQUÊNCIA?

É importante limpar diariamente todos os brinquedos com álcool antes de dar à criança

