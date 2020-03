Fique em casa e PeçaFoods!

Comer é uma festa. Sabe aquele restaurante no qual sempre come – moramos o aniversário de casamento? Ah, a mesa de sempre no bistrozinho onde tomamos aquele vinho inesquecível… E no Instagram? Eu entrei recentemente (@laradenovelli), é só obra de arte em fotos que saltam aos olhos. Uma festa mesmo.

Mas, nos últimos dias, o cenário mudou. Quem acompanha as idas e vindas de pratos maravilhosos, se deparou com incertezas, medidas para que os restaurantes pudessem continuar funcionando, até que a maioria dos chefs veio a púbico, abatidos e nitidamente com o coração partido, anunciar que fechariam por um tempo.

Pessoal, é assim, todo mundo vai sofrer com as restrições impostas pelo coronavírus, como estamos acompanhando, mas vou me ater aqui aos restaurantes, sem querer nem poder diminuir o perrengue de ninguém.

Por mais que as pessoas tenham uma ideia glamourizada por – que tudo parece tão chique e sofisticado, ou descolado, ou diverti – do… a realidade é que os donos de restaurantes são na maioria microempresários que lucram pouco, lutam como todos para pagar as contas e empatar no fim do mês, estão na luta pelos seus negócios, para pagar direito os chefes de família que empregam, pelos seus sonhos e também carregam a responsabilidade de serem a ponta de uma cadeia inteira. Foi triste, comovente e duro assistir ao anúncio de tantos fechamentos.

Verdade que não podemos nem devemos sair de casa para comer, como as autoridades estão orientando. Mas será que essas autoridades não deveriam estar dando um apoio muito maior para que as pessoas possam pagar as suas contas no fim desses meses difíceis que vêm pela frente? Medidas paliativas não serão suficientes para segurar o baque. Nos EUA e na Europa, o governo vai bancar o trabalhador que precisa ficar em casa.

Então, para que possamos continuar a fazer as nossas festas na – quela cantina ou bistrô tão queridos… é hora de retribuir os momentos bons e sabores inesquecíveis comprando pelo delivery do seu restaurante favorito, aquele, perto da sua casa, pequenininho, para ele sobreviver… E de cobrar dos governantes medidas que amparem, agora sim, as pessoas de bem do nosso país, os trabalhadores.

Lara De Novelli é jornalista e cozinheira formada pelo Senac no curso Cozinheiro Chef Internacional, adora um fogão e é um ótimo garfo. Quando quiser falar comigo,[email protected]

Me siga nas redes:

@instagram.com/laradenovelli/