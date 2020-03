Vida e Carreira: mulher perfeita X mulher real

Diariamente, nós, mulheres, buscamos a perfeição. O mundo exige muito de todas nós e, na ansiedade de corresponder às imposições sociais, nós incorporamos padrões de beleza, comportamento e perfeição irreais.

Qual será a próxima exigência? Botox? Roupa curta ou comportada? Falar mais ou ser recatada? Ser proativa ou reativa? Afinal, o que torna uma mulher perfeita? O que é a perfeição? A perfeição é uma exigência individual que busca estabelecer comparações para depois destacar algo ou alguém.

Partindo para a realidade, a mulher real seria aquela que tem três turnos de trabalho? Casa, filhos, marido, além da própria carreira? Seria esta a única realidade? Muitas perguntas ainda são necessárias para concluirmos esta reflexão. Irei sugerir as últimas. Pense e responda para você mesma. A perfeição que você busca foi você quem a definiu? O que há nesta necessidade? Qual a importância disso para você? Para ajustar melhor a realidade com as exigências, aplique esta fórmula:

FELICIDADE = EXPECTATIVA – REALIDADE

Desta forma, ser feliz é bem mais fácil! Criar expectativas, baseadas nos desejos ou nas exigências dos outros ou da mídia, diminui sua possibilidade de realização. É preciso viver na abundância daquilo que você já possui, daquilo que é real, autêntico para si próprio.Claro que buscar melhorias e estabelecer novos objetivos é sempre positivo, mas é imprescindível saber dar um passo de cada vez. Ninguém começa correndo uma maratona.

Tem uma música que nos ensina muito, que diz assim: “Cada um de nós compõe a sua história / cada ser em si / carrega o dom de ser capaz / e ser feliz”. Então, se você escolher ser protagonista da sua vida, terá o dom de ser feliz e capaz, de decidir a mulher que deseja ser. Assim, procure escolher quais os passos que serão dados e para qual direção apontará a sua trajetória, assumindo a responsabilidade de compor sua linda melodia, deixando ela ecoar pelo mundo.

O mais lindo de tudo isso é que, quando conseguimos fazer isso, ajudamos outras mulheres a seguir e encontrar seus próprios caminhos. Acolha, integre e decida a mulher que deseja ser.

*Vânia Goulart é psicóloga formada pela Ufes; mestre em Administração Estratégica pela Fucape; especialista em Psicologia Organizacional, do Trabalho e do Trânsito; coach profissional pelo Personal and Professional Coaching e diretora fundadora da Selecta.