União de forças

O evento do movimento “Por Todas” da Unimed Vitória, lançado na última terça-feira, no auditório da Findes, foi um sucesso. O encontro reuniu muitas mulheres importantes do estado, que participaram da palestra de Marly Vidal, diretora administrativa e de Recursos Humanos da Sabin Medicina Diagnóstica, além de uma mesa-redonda com a ativista social Cryslaine Zeferina e com a empreendedora Bryce Caniçali. E não para por aí: no Instagram da cooperativa, é possível usar o filtro do movimento para gravar vídeo contando sua experiência como mulher e compartilhá-lo na rede social.

Pet no Hospital

Falando em Unimed, olha que legal! Compartilhar momentos de afeto com o animal de estimação faz bem a qualquer pessoa. Mas pode ser ainda mais especial para quem está longe de casa para cuidar da saúde. É o caso da pequena Laura Viganor SantAna, de 2 anos e 4 meses, que está internada na UTI Pediátrica do Hospital Unimed Vitória desde o final de fevereiro, sem previsão de alta. Como parte de uma ação chamada “Dia do Desejo”, o hospital organizou uma forma da pequena matar a saudade do cachorrinho. Ela recebeu a visita do Ben, como ele é carinhosamente chamado, em um espaço reservado e preparado pela equipe do Hospital. Tudo com autorização médica, cumprindo os devidos protocolos de segurança. Lindo, né?

aBAIXA O SOM!

Final de semana chegando, a prefeitura de Vila Velha poderia colocar seus fiscais nas ruas nas manhãs de sábado e domingo. Porque já se tornou rotina caminhões de som circularem pela orla com som em um volume muito, mas muito mais alto que trio elétrico no Carnaval. No domingo passado, por exemplo, a “mensagem” partiu de uma igreja. Os pregadores e, principalmente, uma pregadora, gritavam a plenos pulmões sua homenagem às mulheres. Quem tirou o dia para descansar, acordou assustado. E irritado!

Seja Uma Gota a Mais

No mês em que se comemora o Dia Mundial da Água, a Fortlev lança o desafio “Seja Uma Gota a Mais”. A iniciativa, que durará todo mês de março, consiste em estimular as pessoas a mudar algum hábito no seu dia a dia que ajude a preservar a água e divulgá-lo nas mídias sociais pessoais com a #sejaumagotaamais. Para cada menção, a Fortlev doará 1 litro em armazenamento de água ao Instituto Água Viva (IAV), organização que atua no semiárido nordestino.

Para Encantar

Com o objetivo de aprimorar a experiência em atendimento de seus clientes e colaboradores, a gestora de marketing Fernanda Izoton e a empresária Izabel Benezath, participaram, nesta semana, em São Paulo, do curso “O jeito Disney de encantar clientes”, com David Lederman, que é referência no assunto e autor do livro de mesmo nome.

CURTAS

Elas recebem. Carmen e Fernanda Prates vão receber as convidadas da Festa das Mulheres, que terá receptivo assinado pelo empresário Heyd Tex. O evento está em sua 9ª edição e vai acontecer no dia 19 de março, no Le Buffet Master. A querida Isabelle Bandeira ficou por conta do desenvolvimento dos convites.

Pixote no Nook. Um show que misturará sensações e relembrar as boas histórias vividas nos anos 90. Assim será a apresentação do grupo Pixote, que desembarca em Vila Velha, hoje, para um grande show no Nook Beach Club, com o cantor Binho Simões.

Força feminina. No clima das comemorações do mês da mulher, o hospital Evangélico de Vila Velha destaca a presença delas no seu efetivo: as mulheres representam 80,8% da força de trabalho atuando em diversas áreas da instituição. Seja em funções operacionais ou em cargos de liderança, a força feminina predomina no hospital.

Potências da beleza. O mercado de beleza capixaba conta com uma novidade bacana. É a união de Simone Duarte e Whagner Torezani, leiam-se MA Atelier e Studio WT. As duas potências de beleza unem-se e vêm com força total criando um único espaço. O novo empreendimento se chamará MAWT Atelier.