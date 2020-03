Com vocês, o ‘Rei Pirão’

Ter morado em Florianópolis me fez aprender a nunca subestimar um pirão, ainda que ele esteja numa cumbuquinha tímida em meio a um banquete manezinho. Acredite, nem só de tainha, ostras e sequência de camarão se vive por aquelas bandas.

Sempre achei que este prato deveria representar Floripa à mesa. Você pode comer no lugar mais simples que encontrar na ilha, e o pirão vai ser saboroso, equilibrado e na textura certa! E como é gostoso… Sozinho ou acompanhando peixes.

O pirão nada mais é do que um fundo (fumê é o nome técnico, mas chamam de caldo) feito com cabeça, rabo e outras partes que seriam descartadas dos peixes e frutos do mar, adicionado a um refogadão de retalhos de peixes, tomate e temperos (principalmente cebola e ervas) e espessado com uma boa farinha de mandioca (tem muitos engenhos artesanais por lá!).

Dicas para um pirão de primeira:

Cozinhe o fundo muito lentamente, sem deixar a água ferver, por muitas horas.

Capriche no refogado e, além da salsinha, escolha mais uma erva para dar força ao tempero, pode ser tomilho, por exemplo. Sementes de coentro são deliciosas.

Quando for colocar a farinha, pegue um punhado com a mão e vá despejando lentamente, controlando o furo que a pegada da mão faz, e com a água entre morna e quente, e nunca fervente, para não empelotar. Deleite-se!

Lara De Novelli é jornalista e cozinheira formada pelo Senac no curso Cozinheiro Chef Internacional, adora um fogão e é um ótimo garfo. Quando quiser falar comigo, [email protected]