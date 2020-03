Nas HQs, Batman aprendeu a dirigir nas ruas do Rio de Janeiro

Em “Batman: Ano Zero”, a versão reimaginada do Cavaleiro das Trevas, o herói é altamente habilidoso ao volante, deixando seus inimigos boquiabertos. Em certo momento, durante uma perseguição, surge a dúvida: onde ele aprendeu a dirigir tão bem? A edição #21 retoma o passado do protagonista e mostra o jovem Bruce Wayne, aos 19 anos de idade, fugindo da polícia na praia de Copacabana.

A perseguição é auxiliada por um criminoso chamado Don Miguel, que vai lhe ensinando truques de como manusear o carro em alta velocidade e escapar dos tiras. Porém, quando Miguel tenta atingir as viaturas com uma bazuca, Wayne o surpreende jogando o carro para dentro do Teatro Municipal (assustando o bandido a ponto de ele começar a rezar em português, mesmo na versão original da HQ). Quando percebe que aprendeu tudo o que precisa, o herói nocauteia Miguel e chama a polícia para fazê-lo pagar por seu passado de crimes.

A história é curta e serve apenas para explorar o surgimento da habilidade do Homem-Morcego. Não surpreende que há envolvimento de um brasileiro nisso tudo. O roteiro é de Scott Snyder e James Tynion IV, mas quem ilustra é o artista gaúcho Rafael Albuquerque.