Empoderamento em exposição

Delaí Campos, artista plástica capixaba, homenageia o empoderamento feminino na mostra intitulada “Simplesmente Mulher”, que vai até 20 de março, no shopping Praia da Costa, em Vila Velha. As obras valorizam a força das mulheres que, sem perderem sua delicadeza e feminilidade, lutam pela igualdade de direitos. “Minha intenção é ir além de ressaltar a beleza feminina. Quero que as mulheres vejam o quanto são poderosas e batalhadoras em suas atividades do cotidiano. A época de subestimar nossa força está ultrapassada”, explica a artista.

de volta para a terrinha

O capixaba Wagner Xuxu virou um dos grandes nomes da decoração de festa infantil em São Paulo. Mas neste mês ele voltou para sua cidade natal em dias pontuais. Por aqui, Xuxu decorou um casamento incrível e está fazendo uma festa infantil com parceiros e fornecedores da cidade. O decorador está encantado com o trabalho dos profissionais daqui, viu?

hora de celebrar

Em 2020, a Católica de Vitória comemora 20 anos de uma história marcada por muita evolução. E para festejar a data, o Centro Universitário passa a chamar UniSales. A nova marca foi lançada ontem, junto com novo posicionamento e forma de atuação da empresa no mercado de educação.

Xô, coronavírus

Uma capixaba com viagem marcada para Roma ficou chocada ao entrar no avião em São Paulo e ter apenas ela no voo. Isso mesmo, ela voou sozinha num avião de grande escala. O coronavírus em ação assustando todo o mundo.

bate-papo com elas

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no dia 14 de março, às 9h, acontece um bate-papo gratuito sobre “Os cuidados com a nutrição e a saúde da mulher”, no estúdio “You Flow Yoga”, localizado no espaço Centro Esportivo Enseada, em Vitória. O tema será abordado pelas profissionais Myrian Echer, Cami Christofaro e Carla Mancilha, que vão dar dicas, orientações e esclarecer dúvidas.

imersão em fortaleza

O empresário Giovanne Guerra está em Fortaleza participando de uma imersão com o escritor e conferencista internacional Paulo Vieira. O evento reúne todas as equipes da Febracis do Brasil, Estados Unidos, Angola e Portugal.

CURTAS

Calendário 2020. No dia 12 de março, a Matias Brotas arte contemporânea apresenta ao público seus novos artistas: Marcelo Macedo e Thainan Castro. O lançamento dos dois nomes que passam a integrar o grupo de artistas será celebrado com a abertura da exposição ‘Terceiro Céu’, que explora a carga memorial e as criações, construções e desconstruções do inconsciente, com projeções de sonhos e alusão ao lúdico.

Asilo dos Idosos. A campanha “Todo coração precisa de nós”, em prol do Asilo dos Idosos de Vitória, ganhou reforços para alcançar sua meta de R$ 300 mil para os custeios dos idosos atendidos. Para alavancar a arrecadação, durante o mês de março, em mais de 50 estabelecimentos da capital os clientes vão encontrar o QR Code da campanha para facilitar a doação na Praia do Canto, Jardim da Penha, Mata da Praia e Jardim Camburi.

Escolhidas em casal. Por muito tempo era de costume o noivo escolher o anel sozinho. Mas ao que tudo indica, essa época ficou para trás. Atualmente, a tendência é de cada vez mais o casal escolher juntos o modelo da aliança, de uma forma que represente não só o gosto da pessoa que oferece, mas também de quem recebe. “Antes a demanda era principalmente de homens. Porém, cada vez mais o casal compartilha as decisões e escolhas. Nada mais justo por ser tratar do símbolo dessa união”, afirma a designer especialista em alianças, Karla Bautz.