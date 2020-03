Achou gostoso? Mandafoods!

A partir de hoje, todas as sextas-feiras temos um encontro marcado aqui para conversar sobre gastronomia. A minha proposta é um bom papo sem “chatices gourmetizadas” e sem imposições de gostos e de regras para o seu paladar. Acredito que falar de comida deva ser com respeito e exaltação à diversidade, às diferenças culturais, às tradições e ao novo. Porque comer, além de vital, é agregador. Afinal, é ao redor da mesa que acontecem as coisas mais importantes da vida, e é comendo e bebendo que celebramos tudo isso! Um brinde aos sabores, aos diversos gostos e às delícias.

Vamos falar de restaurantes? Vamos!

Vamos falar de ingredientes? Vamos!

Vamos dar dicas e truques para aquela

receita dar certo? Vamos!

Vamos dar receitas? Vamos!

E vamos beber juntos? Vamos! Sim, bebidas são importantes neste universo saboroso, lindo e amplo.

E o cafezinho? É fundamental…

Sobremesa? Todos adoramos.

Vida longa

Para começar, escolhi brindar com Fuxiqueira, um drinque da bartender Paola Menezes, do Eugênia Café Bar, que fica na rua Cônego Eugênio Leite, nº 953, um espaço onde as meninas têm o poder.

Reprodução

Fuxiqueira

Você vai precisar de:

• 50 ml de tequila

• 10 ml de vermute

• 25 ml de xarope artesanal de hibisco com especiarias (pode substituir por uma colher de chá de açúcar e uma flor de hibisco desidratada – vende no supermercado, na prateleira dos naturais ou de chás)

• 20 ml de limão siciliano

>> Bata na coqueteleira a tequila, o vermute, o xarope

(ou o açúcar e o hibisco) e o limão e coe duas vezes.

>> Paola finaliza com uma tangerina desidratada com sal e pimenta

e uma flor de hibisco e serve em um copo baixo com gelo.



Saúde!

Lara De Novelli é jornalista e cozinheira formada pelo Senac no curso Cozinheiro Chef Internacional, adora um fogão e é um ótimo garfo.

Quando quiser falar comigo, [email protected]