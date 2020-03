Nova edição de festa all inclusive

Após o Carnaval, é hora de dar início aos grandes eventos nacionais na Grande Vitória. No dia 20 de março, sexta-feira, é a vez do Steffen Centro de Eventos promover a primeira festa all inclusive do ano que, além da sonoridade de dois ícones do rock nacional, também terá buffet e bebida liberados. Biquíni Cavadão e Ira! vão relembrar os anos 80 ao som de clássicos que marcaram gerações.

Filme capixaba

O ator e diretor Abel Santana vai lançar seu terceiro filme, “Os Fortunato”, no dia 9 de março, no Cine Jardins. Dramas familiares dão o tom ao longa-metragem, que foi gravado em Vitória e na Serra. As sessões de estreia já estão lotadas, mas ainda há ingressos para a sessão do dia 10 e para as do período de 12 a 18 de março.

Debate econômico em Vix

Fernando Cinelli conta que, na próxima quinta-feira, Vitória será palco de debate das perspectivas econômicas do Brasil em 2020. Estarão presentes: Tarcísio Freitas (Ministro da Infraestrutura), o governador Renato Casagrande, Felipe Rigoni, Henrique Bredda, Rafael Mazzer e Léo de Castro, no Cinemark, do shopping Vitória. Na ocasião, o evento também promoverá qualificação, interação e compartilhamento de experiências entre empresários, investidores e executivos.

Homenagem na arte

A atriz Nathalia Timberg, que completa 66 anos de carreira, estará presente no coquetel de lançamento do Circuito Banestes de Teatro, amanhã, no Palácio Anchieta, em Vitória. Ela será homenageada e receberá do governador Renato Casagrande a “Ordem Estadual do Mérito”, com o “Grau de Oficial Da Ordem Estadual Jerônimo Monteiro”.

Graduações no exterior

Dados da Belta, associação que reúne agências de intercâmbio do Brasil, mostram que o interesse de brasileiros por cursarem a graduação no exterior tem aumentado. Atualmente, somente na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, são 13 brasileiros na graduação. Esse movimento também tem sido percebido no Espírito Santo, que em 2019 teve um estudante aprovado até na Universidade Harvard, o Pedro Duarte Moreira, aluno do Centro Educacional Leonardo da Vinci. De acordo com o coordenador de Línguas Estrangeiras da escola, Cristiano Carvalho, de 2013 a 2019, aproximadamente 30 alunos da instituição foram fazer graduação no exterior.

Brasil e Itália

A Natuzzi Vitória lança a coleção Ginga, com coquetel para convidados, no showroom da Praia do Canto, nesta quinta-feira, a partir das 19h30. O evento contará com a presença do arquiteto Leonardo Lattavo, do renomado estúdio Lattoog Design, que apresentará o sofá Immenso, uma das peças da coleção.

CURTAS

Transplante. O Hospital Evangélico de Vila Velha foi a instituição que mais realizou transplantes via SUS no Espírito Santo. Apesar disso, os números ainda preocupam: 1.200 pessoas permanecem na fila e aguardam por um transplante de órgão no Espírito Santo.

Noite Only Women. Recém-inaugurado no shopping Day by Day, na Praia do Canto, o restaurante Balthazar já conta com uma agenda de burburinhos especiais. Em comemoração ao mês da Mulher, no dia 04 de março, Andressa Allen promove noite Only Women, com direito a aula de drinques para elas.

Deu saudade do Vital. A Micareta Salvador, que chega em 2020 à sua terceira edição, ganhará uma versão em São Paulo, nos dias 12 e 13 de junho, no Sambódromo do Anhembi. Nos dois dias, se apresentarão Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Daniela Mercury, Alinne Rosa, É O Tchan, Babado Novo, Ludmilla e a funkeira Pocah, além de diversos DJs nacionais e internacionais. As mesmas atrações se juntarão a mais de 10 DJs de renome entre os dias 16, 17 e 18 de outubro em Salvador, na edição baiana da festa, que virou tradição no calendário de eventos da cidade. A coluna sentiu vontade de pedir a volta do Vital. Que tal?