Suchá é opção de bebida saudável, natural e pouco calórica

Você já ouvir falar em suchá? A bebida refrescante é um mix de ervas, especiarias e frutas de baixo índice glicêmico. “O suchá garante uma boa dose de fitoquímicos, compostos antioxidantes com ação antiiflamatória e diurética, que podem auxiliar na redução da celulite, na retenção de líquidos, na expulsão das toxinas e no processo de emagrecimento”, explica a nutricionista Fernanda Paulucci, de São Paulo. A nutricionista, que elaborou as receitas abaixo, conta que o ideal é não adoçar. Mas, se preferir, use um fio de mel ou um pouco de estévia, adoçante natural.

Suchá Diurético

250 ml (1 copo) de água

1 col. (sobremesa) de cavalinha seca

1 pedaço de casca de abacaxi

1 punhado de hortelã fresca

Pedaços de abacaxi

Modo de preparo: aqueça a água até quase entrar em ponto de fervura. Junte a casca de abacaxi e ferva por 5 minutos. Desligue, acrescente a cavalinha e a hortelã e abafe por 5 minutos. Coloque gelo e os pedaços de abacaxi.

Suchá Anti-Ansiedade

150 ml de água

1 col. (chá) de erva melissa

1 col. (chá) de camomila

100 ml de suco concentrado de maracujá

1 col. (sopa) de polpa de maracujá doce

Modo de preparo: aqueça a água até quase entrar em ponto de fervura. Desligue, acrescente a melissa e a camomila e abafe por 5 minutos. Coloque gelo, o suco concentrado e a polpa de maracujá.

Suchá Emagrecedor

250 ml (1 copo) de água

2 fatias finas de gengibre

1 canela em pau

1 col. (sobremesa) de hibiscos secos

Rodelas de laranja vermelha e sementes de romã (opcional)

Modo de preparo: aqueça a água até quase entrar em ponto de fervura. Junte o gengibre e a canela e ferva por 5 minutos. Desligue, acrescente o hibisco e abafe por 5 minutos. Coloque gelo, as rodelas de laranja e a romã.

Suchá Anticelulite

250 ml (1 copo) de água

1 col. (sobremesa) de folhas de chá verde

1 col. (sobremesa) de centella asiática

1 punhado de hortelã

Lichia ou jabuticaba

Modo de preparo: aqueça a água até quase entrar em ponto de fervura. Desligue e acrescente o chá verde, a centella asiática e a hortelã. Coloque gelo e a lichia ou jabuticaba maceradas.

Suchá Antioxidante

250 ml (1 copo) de água

1 col. (sobremesa) de hibiscos secos

1 folha de capim limão

1/2 limão (siciliano opcional)

Rodelas de limão

Modo de preparo: aqueça a água até quase entrar em ponto de fervura. Desligue e acrescente o hibisco e o capim limão e abafe por 5 minutos. Coloque gelo, o suco de limão e as rodelas.