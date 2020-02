Viva Melhor: Sopa fria é opção de jantar leve e nutritivo

Quem disse que sopa precisa ser quente e que só vale no inverno? Desde que experimentei a sopa fria de cenoura com gengibre anos atrás ela passou a fazer parte do meu cardápio, com a aprovação do maridão e do filho adolescente. A seguir, duas receitas simples e nutritivas que eu adoro. Experimente!

SOPA FRIA DE CENOURA COM GENGIBRE

Getty

Ingredientes

• 1 cebola fatiada

• 1 col. (sopa) de azeite extravirgem

• 2 cenouras picadas

• 2 inhames descascados e picados

• 1 pedaço de gengibre pequeno (2 cm), sem casca e picado

• 1 talo de salsão picado

• 1 punhado de salsa bem lavada

• 4 xíc. (chá) de caldo caseiro de legumes ou água filtrada

• Sal marinho para temperar

• 2 col. (café) de cúrcuma ou açafrão-da-terra

Modo de preparo

Em uma panela refogue a cebola no azeite até murchar. Acrescente a cenoura, o inhame, o gengibre, o salsão, a salsa, o caldo, o sal e a cúrcuma e cozinhe até os legumes ficarem macios. Espere esfriar um pouco e bata no liquidificador, adicionando o líquido aos poucos. Sirva fria.

Você pode polvilhar gergelim, acrescentar lascas de amêndoas, alfafa, salsa e cebolinha picada, granola salgada, amendoim torrado, sementes de girassol ou abóbora, cubos de queijo branco ou tofu (queijo de soja). Rende 2 a 3 porções.

SOPA FRIA DE BETERRABA COM IOGURTE

Getty

Ingredientes

• 3 beterrabas descascadas e picadas

• 2 inhames descascados e picados

• 1 cebola picada

• 1 talo de salsão picado

• 4 xíc. (chá) de caldo caseiro de legumes ou água filtrada

• 1 col. (sopa) de azeite extravirgem

• Sal marinho para temperar

• Pimenta do reino a gosto

• Folhas de hortelã fresca

• 1 col. (sopa) de iogurte natural, coalhada seca ou queijo cottage

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe a beterraba, o inhame, a cebola e o salsão até os legumes ficarem macios. Deixe esfriar e bata no liquidificador com o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e algumas folhas de hortelã (adicione o líquido aos poucos). Leve à geladeira por 2 horas.

Sirva gelada com uma colher de iogurte natural ou queijo cottage e enfeite com as folhas de hortelã. Rende 2 a 3 porções.

