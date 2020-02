Detox pós-Carnaval melhora a imunidade e restaura a energia

Sono de menos, bebida demais, alimentação mais ou menos… E depois do Carnaval muita gente está exausta e sem energia. Hora de apostar em alimentos leves, desintoxicantes e nutritivos. A nutricionista Daniela Cyrulin, de São Paulo, autora do livro Detox de Corpo e Alma, sugere um cardápio detox para os próximos dias. “São alimentos que ajudam a desinflamar, desinchar e hidratar o organismo. De quebra, a imunidade aumenta e você volta a ter energia para retomar a rotina”, diz Daniela. A nutricionista lembra que o organismo precisa de, no mínimo, sete dias para desintoxicar.

Cardápio Detox Pós-Carnaval (seguir por 7 dias)

Ao acordar, em jejum

Shot Detox

15 gotas de extrato de própolis

1 col. (café) de cúrcuma

1 col. (café) de gengibre em pó

suco de 1/2 limão

um pouco de água



Café da manhã

Suco Verde

água de coco

suco de 1/2 limão

1/2 maçã

1 pedaço de gengibre sem casca

1 pedaço do talo de salsão

1/2 folha de couve

folhas de salsinha ou hortelã

Bata no liquidificador e beba em seguida



1 fruta (abacaxi, melancia, melão, maçã, pera ou ameixa)

Almoço

1 porção de vegetais crucíferos (lista acima) crus ou cozidos

1 porção de proteína de fácil digestão (peixe assado, cozido ou grelhado, ovo, quinoa ou tofu)

1 colher de servir de arroz integral com lentilha ou grão-de-bico

1 porção de legumes (abóbora, abobrinha, berinjela, cenoura, beterraba) cozidos ou refogados

Salada de folhas verdes, pepino e tomate à vontade



Entre as refeições

8 copos de água aromatizada (com casca de maçã, canela em pau, rodela de abacaxi, casca de laranja…)



Jantar

Sopa creme de legumes: abóbora, cenoura, abobrinha, inhame, cará (sem macarrão nem carne).

Se sentir fome, inclua 1 porção de vegetais crucíferos e salada de folhas verdes, pepino e tomate à vontade