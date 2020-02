Sete referências pop em Sonic - O Filme

THE FLASH: Faz sentido que o ouriço seja fã do super-herói, né? Nos minutos iniciais, Sonic apresenta ao público sua caverna, com uma pilha de HQs do Flash.

SANIC: No filme, Crazy Carl vira piada da cidade por acreditar na existência de um Demônio Azul, e um desenho da criatura que ele faz na delegacia é nada menos que o Sanic, a versão do personagem que surgiu como meme na web.

VELOCIDADE MÁXIMA: Escondido dos humanos, Sonic assiste a filmes escondido, espionando os vizinhos. Um dos seus preferidos é este clássico dos anos 90.

FORTNITE: O Sonic parece estar a par do mundo dos games -– ou pelo menos nos memes. Em duas ocasiões ele comemora com uma dancinha do Fortnite.

VELOZES E FURIOSOS: Durante uma perseguição, Sonic dirige um carro. Rapidamente o personagem solta que se sente como Vin Diesel, brincando até com a obsessão de Dom Toretto com a família.

THE ROCK PRESIDENTE: Ao acordar desnorteado, pergunta: “The Rock já é presidente?”. A piada faz alusão às várias declarações que Dwayne Johnson já deu sobre concorrer ao cargo.

MEGA DRIVE: Nos momentos finais da aventura, quando Sonic ganha dos humanos um quarto próprio, é possível ver bem de canto que o ouriço tem um exemplar do videogame onde ele surgiu.