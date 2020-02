Carnaval Sem Assédio

Para alertar e conscientizar sobre atitudes impertinentes e desrespeitosas durante a folia, a Secretaria de Direitos Humanos lançou a campanha de conscientização para o Carnaval 2020 intitulada #CarnavalSemAssédio. A campanha está publicada na página do Facebook @DireitosHumanosES com frases como “Meu corpo não é folia de ninguém”, “Minha fantasia não é convite para nada! ”, “No Carnaval, não deixei o respeito em casa”.

folia em Guarapari

Após o sucesso absoluto do verão 2020, o Beach Club Cafe de La Musique, que teve ingressos esgotados em todos os shows do verão, volta no Carnaval para os capixabas e turistas se jogarem sem medo de ser feliz. Sunset Carnival é a festa do local que vai contar com as atrações: Natiruts, Samhara, Ludmilla, Bhaskar, Anitta, Chemical Dogz, Victor Lou, mais atrações locais. Sob comando de Frederico Rezende, João Vitor Guimarães Vaz e Felipe Fioroti, o Carnaval acontece na Península de Meaípe, numa área de 70 mil metros quadrados.

Marketing de Verdade

Nino Carvalho, consultor internacional e coordenador da pós em Marketing Digital do IPOG, compartilha sua experiência de mais de 20 anos numa palestra, dia 3 de março, em Vitória. Ele vai apontar caminhos pouco explorados e altamente desejados por empresas de diversos portes e segmento de atuação, para entender mais do atual cenário e saber o que precisa para se diferenciar como profissional ou empreendedor utilizando o marketing de forma realmente inteligente e estratégica.

Exposição prorrogada

O grande número de visitantes na exposição “Tríade: linha, plano, imagem”, em cartaz no Museu Vale, desde 30 de novembro do ano passado, motivou o adiamento da data de encerramento da exposição para 12 de abril. Até o dia 13 deste mês, o museu registrou a visitação de mais de 46 mil pessoas.

Folia biodegradável

Aline Gonçalves conta que uma das tendências que tem feito sucesso entre os capixabas é o glitter biodegradável. A empresária, que comanda a marca “Liberte-Sea”, no espaço Colaboarte na Praia da Costa, explica que neste Carnaval o produto promete invadir os desfiles e bloquinhos. “Esse, além de ser um material que arremata a produção, colabora com a causa ambiental. O glitter tradicional, por exemplo, pode ser um vilão para o meio ambiente, já que contém microplásticos e outras partículas que não se decompõem tão fácil na natureza e podem ser ingeridas por animais marinhos, o que prejudica o ecossistema aquático. Essa é uma prova que conseguimos ser conscientes até na folia”, ressalta.

CURTAS

Lançamento. Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia recebem cerimonialistas e noivas, hoje, no Barlavento Beach Bar & Lounge, para noite de lançamento do Barla Drinks. A partir de agora, o espaço vai levar suas misturas elaboradas pelo bartender Borracha para casamentos e eventos externos como aniversários e formaturas.

Alta performance. O empresário e consultor de alta performance Giovanne Guerra convida para as palestras gratuitas sobre Inteligência Emocional, que acontecem simultaneamente em Cariacica e na Serra hoje, a partir das 20h. Giovanne explica que é possível reprogramar nossas crenças e hábitos para alcançar grandes resultados em todas as áreas da vida. As palestras serão realizadas no Hotel Nobile, em Cariacica, e na Multivix, na Serra.

A história do Mickey. Desde 1928 que o Mickey Mouse faz história. O camundongo mais famoso do mundo segue na lista de temas mais cotados para festa de aniversário. Na quinta-feira, em mais uma comemoração no cerimonial O Mais Legal, o personagem em sua versão safari foi escolhido por Jonatas Matias e Marta Martins para cenário da festa de um ano do pequeno Benício.