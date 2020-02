Canguru no Metro: Mochila boa é mochila leve

Você sabia que 85% da população adulta do mundo já sentiu ou sente dores nas costas? E que grande parte dos problemas de coluna está relacionada ao peso que carregamos ao longo da vida? “Nessa época de volta às aulas, é preciso muita atenção ao peso que as crianças carregam ao ir para a escola”, informa Talita Rizzini. Pediatra e hebiatra, a coordenadora do pronto-socorro infantil do Hospital Leforte diz que sobrecargas mecânicas podem ser muito prejudiciais às crianças, uma fase em que o crescimento é acelerado.

Dores por toda parte

Segundo ela, o peso em excesso faz com que o centro de gravidade do corpo mude e a criança adote uma postura inclinada à frente, prejudicando a coluna e toda a musculatura responsável por manter a posição ereta. Com isso, podem aparecer queixas de dores nas costas, ombros, joelhos, tornozelos e pescoço. Além de dores de cabeça tensionais. “O ideal é que sejam usadas mochilas com rodinhas para que não se carregue nada nas costas”, sugere a médica. “No caso das mochilas sem rodinhas, é preciso atenção para o tamanho da alça: a criança tem que conseguir carregá-la sem se curvar.”

10% do peso da criança

O peso da mochila nas costas não deve ultrapassar 10% do peso da criança. Por exemplo, um menino com o peso em torno de 20 quilos não deveria carregar mais do que dois quilos na mochila. O que nem sempre acontece… Confira medidas simples que a Sociedade Brasileira de Ortopedia recomenda para minimizar os riscos:

• Optar por mochilas de alças acolchoadas e largas (com no mínimo quatro centímetros);

• Sempre carregar a mochila nos dois ombros;

• Ajustar as alças para que a mochila fique bem próxima ao corpo e sua base a cinco centímetros da linha da cintura.

Talita cobra dos pais e das escolas mais atenção para adaptações que podem ser úteis, como estimular o uso de armários nos colégios ou evitar que os alunos carreguem o material completo todos os dias. Mochila boa é mochila leve!