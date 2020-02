Você controla seus pensamentos?

Essa pergunta intriga a muitos: você sente-se comandado pelos seus pensamentos? Meus clientes e pacientes sempre se espantam quando faço essa pergunta.

Os pensamentos são como as ondas do mar, nunca param. É necessário um esforço, uma concentração, uma meditação profunda para conseguir cessá-los ou ordená-los. Deixar a mente coordenar, definir sozinha o que pensar e o que fazer, com certeza, não traz os melhores resultados.

Como psicóloga, sempre me interessei por compreender a mente e todos os seus pensamentos. Estudá-los é meu maior prazer. Em uma formação sobre Neurociência e Neuroaprendizagem, compreendi que o óbvio, o simples, pode ser aplicado para as decisões e escolhas mais importantes que fazemos. Nesse curso, relembrei o básico da criação humana. Vou tentar resumir alguns conceitos nesse texto.

Nossa primeira conexão com a vida é o cordão umbilical, energia da vontade da ação, da troca do movimento. Nessa fase, ainda não temos cérebro, nem coração.

Depois de um tempo, é criado o coração. Surgem, então, sentimentos e emoções. O cérebro ainda não está formado, só há vontade e sentimentos. Mais tarde, com o desenvolvimento do cérebro, iniciam-se os pensamentos, definindo, assim, a vida.

Considerando este caminho – cordão umbilical (ação), coração (sentimentos), cérebro (pensamentos) –, não se pode deixar o cérebro definir o seu caminho.

Se você quiser uma mudança na vida, procure começar pela ação. Faça algo, se movimente e depois sinta, ou melhor, analise o que está sentindo, para depois emitir pensamentos e, assim, processar a sua decisão.

Não deixe este fluxo se inverter. Cuide de sua vida e faça o fluxo seguir. Faça, sinta e depois pense! Como dizia Einstein, “o cérebro é um músculo forte, mas não tem personalidade para definir a nossa vida”. Faça suas escolhas pela vontade e pelo coração.

Boa semana!

Vânia Goulart é psicóloga formada pela Ufes; mestre em Administração Estratégica pela Fucape; especialista em Psicologia Organizacional, do Trabalho e do Trânsito; coach profissional pelo Personal and Professional Coaching e diretora fundadora da Selecta.