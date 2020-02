O que comer antes e durante o Carnaval

A postos para curtir o Carnaval? Para aproveitar bem a folia com energia e disposição é importante se alimentar bem e se manter sempre hidratado. Confira as dicas da nutricionista Daniela Cyrulin, de São Paulo, autora do livro Detox de Corpo e Alma.



ANTES



Beba bastante água. Você pode preparar uma garrafinha com água aromatizada (com hortelã ou fatias de maçã, laranja e canela em pau) e carregar com você para o trabalho, cinema ou academia.

Tome um shot para imunidade pela manhã: em um copinho com suco de 1 limão, acrescente 1 pitada de cúrcuma, 1 pitada de gengibre em pó e 15 gotas de extrato de própolis. Se preferir, complete com um pouco de água.

Cuide do seu sono: dormir bem aumenta a imunidade e estimula a limpeza do organismo, especialmente o cérebro.

Em uma refeição, no mínimo, inclua brócolis, couve-flor, aspargos ou folhas de mostarda, ricos em antioxidantes.

Coma 2 castanhas-do-pará por dia: fonte de selênio, é um super antioxidante e combate a fadiga física e mental.

Acrescente uma fonte de vitamina C (laranja, limão, maracujá, kiwi, acerola), no suco verde do café da manhã ou qualquer outra refeição. Ela ajuda a turbinar o sistema imune.

DURANTE

O gás precisa continuar durante o Carnaval! A nutricionista sugere, nos dias de folia, investir em carboidratos saudáveis, como batata doce, mandioca e arroz integral para garantir energia. Dê preferência aos alimentos cozidos, assados ou grelhados e evite alimentos fritos, que são mais pesados. Não esqueça de beber bastante líquido nos intervalos das refeições: água, água de coco e suchás (sucos naturais sem açúcar com chás de ervas). Eles hidratam e ajudam a repor as perdas provocadas pelo suor.

"O ideal é que você se alimente a cada quatro horas: leve na pochete barra de nuts, frutas secas e castanhas”, diz Daniela.

Sempre é hora de limpar o organismo

O detox já virou praticamente um hábito após os períodos de festas, férias e Carnaval. Mas você pode fazer uma faxina no organismo em qualquer época, inclusive pré-folia. "Se depois é bom, antes é ótimo. No mínimo, dá um up na sua imunidade. Assim, você se mantém saudável e com energia para curtir ao máximo”, afirma a nutricionista.

O detox ainda desinflama, hidrata e desincha. Daniela lembra que o organismo precisa de, no mínimo, sete dias para desintoxicar.

Cardápio da folia

Confira o cardápio que a nutricionista criou especialmente para você passar o Carnaval com muita energia e saúde. Você pode seguir esse cardápio antes, durante ou depois do Carnaval.

Café da manhã

1 copo de suco verde (couve, hortelã, salsinha, gengibre, limão, maçã ou abacaxi e água de coco)

1 tapioca recheada com ovo mexido e sementes de linhaça

Lanche

1 punhado de castanhas sem sal

Almoço

1 prato de salada (agrião, alface roxa, tomate cereja, cenoura ralada e sementes de girassol)

1 proteína de digestão fácil, como peixe ou frango assado com cogumelos e alecrim

1 opção de carboidrato complexo: 2 colheres (sopa) de purê de batata doce ou inhame

1 opção de vegetal refogado: 2 colheres (sopa) de vagem, abobrinha ou berinjela refogada

Lanche

1 iogurte natural com aveia em flocos (se quiser, adoce com mel)

1 banana ou outra fruta

Jantar

1 salada grande de folhas, legumes e alguma proteína magra (ovo cozido, grão-de-bico, quinoa em grãos, sardinha ou atum)

Bom Carnaval!

