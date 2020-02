Ciclo de formação

Marcelo Mendonça, presidente do Ibef Jovem, comemora o lançamento do novo projeto ‘Ibef Academy’, que tem como objetivo inserir jovens selecionados em um ciclo de autoformação em economia e finanças. O ciclo será baseado em geração de conteúdo pelos próprios membros, em economia e finanças, focando no estudo prático, teórico e ideológico destes temas. Os encontros serão compostos por estudos de livros (autores como Milton Friedman e Nassim Taleb serão analisados e discutidos), workshops, debates e palestras específicas, sempre com a participação dos associados aprovados no processo seletivo.

Do café da manhã ao jantar

Paulo Henrique Miranda, Wilson Richa e Netto Soares abrem o Balthazar, restaurante badalado que vai movimentar a Praia do Canto, no dia 17, segunda-feira, prometendo inovar na gastronomia e na enologia. Alguns dos rótulos mais raros mais raros do planeta estarão à disposição dos clientes, além de tintos e brancos mais acessíveis. A casa vai funcionar ao longo de todo o dia, com café da manhã e chá da tarde, além, lógico, do almoço e jantar. Promete brilhar…

Lançamento

Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia recebem cerimonialistas e noivas, na terça-feira, dia 18, no Barlavento Beach Bar & Lounge, para noite de lançamento do Barla Drinks. A partir de agora, o espaço vai levar suas misturas elaboradas pelo bartender Borracha para casamentos e eventos externos, como aniversários e formaturas.

Maré de Cores

Além de muita alegria, o Carnaval também traz muitas tendências na moda, que podem até ser adaptadas para outras épocas do ano. Essa é uma das características da coleção cápsula “Maré de Cores”, que a Maldivas apresenta nesta temporada. Além de muito brilho, as peças exclusivas para a folia incluem tendências como candy colors e frases de Carnaval. Além disso, alguns modelos que estão em alta neste verão – como pareôs, hot pants, maiôs e top faixa – também estarão presentes na coleção.

Feijoada em família

Os chefs Alessandro Eller e Harum Katharian levam a combinação feijoada e chorinho para o almoço deste sábado do Dido Restaurante. A responsável por produzir a iguaria gastronômica é Mariko, mãe do chef Harum. Para acompanhar a boa gastronomia, Raimundo Machado é quem comanda a trilha sonora.

Música eletrônica

O Toro, de Gustavo Cechinel e Renato Rossoni, comemora 2 anos de muita música eletrônica, amanhã. O rooftop de Santa Lúcia traz com exclusividade a dupla Toughart, que tem passagens pelos grandes clubes e festivais, além de música usada em trilha da Dior.

CURTAS

Folia para as famílias. O Parque Botânico Vale e o Museu Vale oferecem programação especial de Carnaval a partir deste final de semana. Entre as atrações, oficinas de máscaras e bailinhos para as crianças. No museu, além das oficinas disponíveis este mês, a exposição Tríade foi prorrogada até abril. Toda a programação é gratuita.

Carnaval em Guarapa. O segundo dia do “Sunset Carnival”, na Península de Meaípe, conta com nada mais, nada menos, com a artista que deu o que falar profissionalmente em 2019, Ludmilla. No Cafe de La Musique Guarapari, a cantora funkeira, promete muito agito.

Evento grandioso. A Igreja Cristã Maranata realizou um seminário direcionado especialmente às senhoras e professoras de classes este mês. O evento foi transmitido via satélite diretamente do Maanaim de Cariacica, no Espírito Santo, onde estiveram reunidas mais de 3.500 pessoas. Membros da Igreja acompanharam a transmissão em igrejas e Maanains de todo o Brasil e também no exterior. Além disso, foi possível acessar às aulas pelo canal da ICM no YouTube, e houve mais de 55 mil acessos.